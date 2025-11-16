Black Friday ist zweifellos einer der umsatzstärksten Tage für Retail und E-Commerce. Doch für IT-Teams und E-Commerce-Verantwortliche ist er längst nicht die einzige Belastungsprobe. Ohne eine stabile digitale Infrastruktur bleibt auch bei saisonalen Sales, spontanen Rabattaktionen oder während des ganz normalen Geschäfts der große Umsatzschub aus – und das nicht selten wegen scheinbar banaler Dinge wie E-Mails.

Insbesondere während der Peak Season werden nämlich etliche E-Mails versendet. Werbung, Kauferinnerungen, Bestellbestätigungen, Versandinfos oder Zahlungslinks – alles muss schnell raus, die Kundschaft wartet ungern. Allein in Deutschland spülen die beiden Tage fast sechs Milliarden Euro Umsatz in die Kassen.

Für die Unternehmen im E-Commerce steht also viel auf dem Spiel. Wenn zum Beispiel eine Bestellbestätigung nicht ankommt, kann das direkte Auswirkungen auf die Customer-Experience haben: Kund:innen brechen den Kauf ab, wechseln zur Konkurrenz oder bombardieren den Support mit Nachfragen. Wer da nicht schnell, transparent und zuverlässig kommuniziert, verliert. Ein verlässlicher Informationsaustausch mit Kund:innen hingegen bietet einen klaren Wettbewerbsvorteil. IT-Verantwortliche müssen sicherstellen, dass die E-Mail-Infrastruktur auch unter Volllast stabil läuft.

Wie Retarus‘ „Transactional E-Mail“ Retailern den Rücken freihält

Genau hier kommt Retarus mit der Lösung „Transactional E-Mail“ (TEM) ins Spiel. TEM wurde speziell für Unternehmen entwickelt, die hohe Versandvolumina bewältigen müssen wie sie insbesondere im E-Commerce an umsatzstarken Tagen wie dem Black Friday auftreten. Anders als klassische E-Mail-Server setzt Retarus auf eine dedizierte Infrastruktur, die Skalierbarkeit, sehr hohe Zustellraten und Compliance garantiert.

Mit TEM behalten IT- und Retail-Verantwortliche die volle Kontrolle über den E-Mail-Versand: Zentrale Steuerung, Echtzeit-Monitoring und intelligentes Bounce-Management sorgen dafür, dass transaktionale E-Mails auch in Spitzenzeiten zuverlässig im Posteingang landen und nicht im Spam-Filter verschwinden. Zusätzlich sortieren Suppression-Listen fehladressierte oder dauerhaft unzustellbare Empfänger konsequent aus. Separate IP-Pools, klar definierte Absender und die Trennung von Marketing- und Transaktionsmails minimieren Risiken, schützen die Domain-Reputation und sorgen für maximale Performance.

Besonders praktisch: TEM lässt sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren – egal ob mit modernen Cloud-Services oder alten Legacy-Systemen gearbeitet wird. Und weil Datenschutz bei Retarus großgeschrieben wird, läuft alles über europäische Rechenzentren ohne Hyperscaler-Anbindung. So bleiben Unternehmen selbst dann flexibel und handlungsfähig, wenn an Tagen wie dem Black Friday das Transaktionsvolumen sprunghaft ansteigt.

