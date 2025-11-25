Der Körper kämpft im Büro täglich gegen Löwen: Forscher erklären, warum wir so gestresst sind

Wenn der Nacken schmerzt und der Kopf dröhnt, obwohl ihr eigentlich nur acht Stunden am Schreibtisch gesessen habt, könnte das Problem tiefer liegen als in einer schlechten Haltung. Es könnte ein grundlegendes Missverhältnis zwischen eurer Biologie und der modernen Welt sein. Zu diesem Schluss kommen zwei Anthropologen in einer umfassenden Analyse, die nahelegt, dass unsere körperliche Hardware schlicht nicht für das moderne Software-Update namens Industrialisierung ausgelegt ist.

Veröffentlicht wurde die Untersuchung im Fachjournal Biological Reviews. Darin argumentieren Colin Shaw von der Universität Zürich in der Schweiz und Daniel Longman von der Loughborough University im britischen Leicestershire, dass die Geschwindigkeit der technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrhunderte unsere biologische Anpassungsfähigkeit überholt hat. Das Phänomen bezeichnen sie als „Environmental Mismatch Hypothesis“, also die Hypothese der evolutionären Fehlanpassung.

Der Löwe, der niemals geht

Das zentrale Problem liegt laut den Wissenschaftlern in der Art und Weise, wie unser Körper Stress verarbeitet. In unserer evolutionären Vergangenheit war Stress meist akut und überlebenswichtig. „In unserem angestammten Zustand waren wir gut angepasst, um mit akutem Stress umzugehen, um Raubtieren auszuweichen oder sie zu konfrontieren“, erklärt Colin Shaw. „Kampf oder Flucht. Der Löwe kam gelegentlich vorbei, und man musste bereit sein, sich zu verteidigen – oder wegzulaufen.“

Der entscheidende Punkt dabei war die Erholung. Wenn der Löwe weg war, fuhr das System herunter. Heute jedoch sind die Stressoren omnipräsent. Ob es eine schwierige Diskussion mit Vorgesetzten ist, überfüllte E-Mail-Postfächer oder der Lärm des Straßenverkehrs: Euer Stressreaktionssystem unterscheidet nicht zwischen einer Deadline und einem Raubtier.

Für den Körper ist es laut Shaw so, „als ob man Löwe für Löwe für Löwe gegenüberstünde“. Das Resultat ist eine dauerhafte Alarmbereitschaft des Nervensystems ohne die notwendige Entwarnung und Erholung. Dieser chronische Stress führt zu einer dauerhaften Belastung, die kognitive Fähigkeiten einschränken und das Immunsystem schwächen kann.

Messbare Unterschiede zwischen Wald und Beton

Dass es sich dabei nicht nur um eine Theorie handelt, untermauern die Forscher mit Daten aus Experimenten. In ihrer Untersuchung, über die die UZH News berichten, verglich das Team physiologische Werte von Proband:innen an verschiedenen Orten. Während ein Aufenthalt im Wald den Blutdruck senkte und die Immunantwort verbesserte, führte der Aufenthalt an der urbanen Hardbrücke im schweizerischen Zürich zu messbar höheren Stressreaktionen, und das, obwohl keine unmittelbare Gefahr drohte.

Die Forscher führen dies unter anderem auf das Fehlen sogenannter Phytonzide in städtischen Umgebungen zurück. Diese von Pflanzen produzierten organischen Verbindungen wirken sich positiv auf das menschliche Immunsystem aus. In sterilen Büros oder an Betonkreuzungen fehlt dieser natürliche Booster, während gleichzeitig Lärm und visuelle Unruhe das Gehirn in einen permanenten Verteidigungsmodus versetzen.

Folgen für Fruchtbarkeit und Immunsystem

Die Meta-Analyse der Anthropologen, über die auch Sciencealert berichtet, geht noch weiter und verbindet den modernen Lebensstil mit globalen Gesundheitstrends. So bringen Shaw und Longman den Rückgang der Fruchtbarkeitsraten und die Zunahme von Autoimmunerkrankungen mit diesem evolutionären Mismatch in Verbindung.

Hier greift die sogenannte „Old-Friends-Hypothese“. Da wir in einer zunehmend industrialisierten und hygienisch kontrollierten Umgebung leben, fehle uns der Kontakt zu bestimmten Mikroorganismen, mit denen sich unser Immunsystem über Jahrtausende gemeinsam entwickelt hat. Das System „langweile sich“ quasi und beginne dann, harmlose Pollen oder körpereigene Strukturen anzugreifen.

Stadtplanung als Gesundheitsvorsorge

Die Schlussfolgerung der Forscher:innen ist jedoch kein Plädoyer für eine Rückkehr in die Höhle, sondern ein Weckruf für Stadtplaner:innen und Architekt:innen. Es reiche nicht, Grünflächen als dekoratives Element zu betrachten. Sie seien essenzielle Infrastruktur für die menschliche Gesundheit.

„Wir müssen unsere Städte richtig gestalten – und gleichzeitig natürliche Räume regenerieren, wertschätzen und mehr Zeit in ihnen verbringen“, resümiert Shaw. Für euch im Büro bedeutet das: Wenn der Stresspegel steigt, hilft vielleicht kein weiterer Kaffee, sondern eventuell der Blick auf einen Baum, oder zumindest, wie die Studie andeutet, ein Bild davon.