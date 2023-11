Smarter als der Rest? Ex-Google-Ingenieure entwickeln autonomen Saugroboter

In der offiziellen Ankündigung geben die Entwickler Mehul Nariyawala und Navneet Dalal an, dass sie ihren Roboter mit verschiedenen Technologien ausgestattet haben, die es ihm ermöglichen, kabellos und selbstständig durch den Haushalt zu navigieren. Dafür griffen die Ex-Google-Mitarbeiter, die bei der Tochterfirma Google Nest an Kameras und smarten Türklingeln gearbeitet haben, auf ihre Erfahrungen in der Entwicklung von Gesichtserkennungstechnologien zurück.

Anders als gewöhnliche kreisförmige Saugroboter ist der 20 Zentimeter hohe Matic quadratisch und verfügt über zwei große Räder. Er kann sowohl wischen als auch saugen und ist außerdem ein Nass-/Trockensauger, sodass er sowohl verschüttete Flüssigkeiten als auch Schmutz aufsaugen kann. Dafür nimmt das Gerät einen Video-Feed auf und verarbeitet die Informationen mithilfe einer internen KI, um in Echtzeit den Boden abzubilden, den es reinigt.

Matic erstellt 3D-Karte

Dank seiner fünf eingebauten Kameras erkennt der Roboter automatisch, um welche Art von Verschmutzung es sich handelt. Ähnlich wie bei Google Streetview erstellt der Matic eine detaillierte 3D-Karte seiner Umgebung. Danach soll der Saugroboter wie ein selbstfahrendes Auto durch die Wohnung rollen und sich dabei an jedes Hindernis inklusive Teppiche anpassen. Laut des Herstellers ermögliche der Akku des Roboters eine Laufzeit von 2,5 Stunden.

Laut der Gründer sei für die Navigation keine Internetverbindung erforderlich. Da die gesamte Berechnung und das Erstellen der Karte auf dem Gerät selbst erfolgt, müssen keine Daten in die Cloud gesendet werden. Ein weiteres interessantes Feature ist, dass der Matic wohl auf Befehle und Gesten seines Besitzers reagieren kann. Dafür ist er mit einer Reihe von Mikrofonen sowie einem Lautsprecher ausgestattet.

Der Saugroboter wurde bereits Anfang dieses Jahres als Abonnementmodell eingeführt. Seit dieser Woche kann er zum ermäßigten Preis von 1.495 US-Dollar vorbestellt werden. Ab März 2024 kommt der Matic dann vorerst in den USA regulär in den Handel und soll dort 1.800 Dollar kosten. Über einen internationalen Launch sind zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Details bekannt.

