Ex-Uber-CEO glaubt, mit Tools wie ChatGPT die Grenzen der Physik zu sprengen

Künstliche Intelligenz steht kurz davor, bahnbrechende Entdeckungen zu machen – zumindest glaubt das Travis Kalanick. Wie Gizmodo berichtet, sprach der ehemalige Uber-CEO im All-In-Podcast über seine Faszination für KI-Modelle wie ChatGPT und Grok, die seiner Meinung nach einer wissenschaftlichen Revolution sehr nahe sind.

Ein umstrittener Unternehmer, der für KI schwärmt

Kalanick ist bekannt für steile Karrieren und tiefe Abstürze. Im Jahr 1997 gründete er den File-Sharing-Dienst Scour – und wurde daraufhin von Medienunternehmen auf 250 Milliarden Dollar verklagt. Doch der Gründer ließ sich von dem Rückschlag nicht unterkriegen und startete mit Red Swoosh direkt das nächste Projekt. Diesmal hatte er Erfolg: Das Peer-to-Peer-Netzwerk, mit dem sich große Mediendateien effizient über das Internet übertragen ließen, wurde 2007 für 23 Millionen Dollar an Akamai verkauft.

Im Jahr 2009 folgte mit Uber die wohl bekannteste Gründung des Tech-Unternehmers. Der einstige Fahrtenvermittlungsdienst, der inzwischen auch Essen und Pakete liefert, ist heute in über 70 Ländern aktiv und erzielt einen jährlichen Umsatz von knapp 44 Milliarden US-Dollar. Nach einer Serie von Skandalen rund um Sexismus und fragwürdige Firmenkultur musste Kalanick allerdings schon 2017 als CEO zurücktreten. Heute präsentiert er sich als begeisterter Hobby-Physiker – mit besonderer Vorliebe für KI-Chatbots.

Kalanick sieht in Grok 4 großes Potenzial

Im Gespräch mit den Podcast-Hosts Jason Calacanis und Chamath Palihapitiya berichtete Kalanick, wie er stundenlang mit Chatbots experimentiert. „Ich werde diesen Thread mit [Chat]GPT oder Grok durchgehen und mich an die Grenzen des in der Quantenphysik Bekannten vorwagen. Dann mache ich so etwas wie Vibe-Coding, nur dass es sich um Vibe-Physik handelt“, so Kalanick. „Und wir nähern uns dem, was bekannt ist. Ich versuche, herumzustochern und zu sehen, ob es neue Erkenntnisse gibt. Und dabei bin ich einigen interessanten Durchbrüchen schon ziemlich nahegekommen.“

Wenn er als Laie schon solche Fortschritte macht, dann müssten echte Forscher:innen mit dem Tool erst recht zu wissenschaftlichen Durchbrüchen fähig sein. Vor allem in Grok 4, dem neuen KI-Modell von xAI, sieht er großes Potenzial. Seiner Meinung nach könnte der Chatbot der Ort sein, an dem echte Meilensteine erzielt werden. Damit teilt er die Ansicht von xAI-Chef Elon Musk, der versprach, Grok werde nicht nur die technologische Entwicklung, sondern auch die physikalische Forschung vorantreiben. Die antisemitischen Ausbrüche, für die der KI-Bot zuletzt in der Kritik stand, spielten dabei allerdings kaum eine Rolle.

Zwischen Faszination und Realitätsverlust

Kalanick räumt zwar ein, dass heutige KI-Modelle begrenzt seien, sieht die Lösung aber im richtigen Prompting. „Du hast ein LLM oder ein anderes grundlegendes Modell, das hinsichtlich der wissenschaftliche Methode das beste der Welt ist? Dann leg los“, sagte Kalanick. „Du schaltest einfach mehr GPUs ein und hast dann gleich tausend Doktorand:innen mehr, die für dich arbeiten.“

Diese Haltung ist bezeichnend für einen verbreiteten Irrtum: Dass KI allein durch Rechenleistung und Datentiefe Wissen schafft. Dabei ignorieren viele, dass große Sprachmodelle von Anbietern wie OpenAI, Anthropic oder xAI weiterhin anfällig für sogenannte Halluzinationen sind – also das Erfinden falscher Fakten.

Kalanicks Auftritt im All-In-Podcast ist damit ein Sinnbild für den aktuellen KI-Hype: Die Begeisterung für die Technologie ist echt – doch sie schlägt schnell in Fantasterei um. Während Entwickler:innen und Forscher:innen weiter an praktikablen Einsatzfeldern für LLMs arbeiten, träumt ein Ex-CEO bereits vom nächsten Einstein-Moment.

