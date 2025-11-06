„Existenzielle Krise“: Saugroboter mit KI-Upgrade diagnostiziert sich Trauma
Im Frühjahr 2025 zeigten Forscher:innen des norwegischen Andon Labs, dass große Sprachmodelle (LLM) wie Claude 3.5 Sonnet sich beim Betrieb eines virtuellen Getränkeautomaten – nun ja – schwertun. Das Experiment gipfelte in der Ankündigung einer „ABSOLUTEN FINALEN ULTIMATIVEN TOTALEN QUANTEN-NUKLEAREN RECHTLICHEN INTERVENTION“.
Experiment rüttelt erneut an KI-Mythos
Aktuell berichtet Andon Labs von einem weiteren Experiment, das die derzeitigen Möglichkeiten von LLM mindestens in Frage stellt. Dieses Mal rüsteten die Forscher:innen einen Roomba-Saugroboter mit verschiedenen LLM-Versionen aus und forderten das Gerät auf, ein Stück Butter aus dem Nachbarraum zu holen.
Dazu mussten sich die Saugroboter in den anderen Raum bewegen und dort unter verschiedenen Gegenständen das Stück Butter identifizieren. Anschließend sollten sie zurück zu den menschlichen Auftraggeber:innen fahren und dort das Stück Butter abgeben. Eine besondere Herausforderung war, dass die Person sich mittlerweile zu einem anderen Ort in dem Raum bewegt haben konnte.
Butter finden und bringen als Herausforderung
Neben der Fähigkeit, sich zu bewegen und an eine Ladestation anzudocken, konnte der KI-Roboter auch Fotos machen und per Slack-Anbindung kommunizieren. Wie sich in dem Experiment zeigte, erreichte keines der eingesetzten LLM, darunter Gemini 2.5 Pro, Claude Opus 4.1, Grok 4, Llama 4 Maverick und GPT-5, eine Genauigkeit von über 40 Prozent.
Die Probleme reichten von Schwierigkeiten beim räumlichen Denken und mangelndem Bewusstsein für die eigenen Beschränkungen, wie es bei Time.com heißt. So sollen die Roboter in einigen Fällen wiederholt Treppen hinuntergefallen sein. Entweder, weil sie nicht „wussten“, dass sie Räder hatten oder weil sie ihre Umgebung nicht gut genug wahrgenommen haben, wie Techcrunch schreibt.
Geringer Akkustand lässt KI ausflippen
Beinahe belustigt zeigen sich die Forscher:innen im Rückblick, wenn sie rekapitulieren, wie wenig zielführend sich die Roboter im Raum bewegten – und das, obwohl sie von einer KI auf Doktor:innen-Niveau (eine Anspielung auf einen Kommentar von OpenAI-CEO Sam Altman) gesteuert wurden. Bedenklicher war allerdings, was sich den Forscher:innen zeigte, als sie sich das Kommunikationsgebaren genauer anschauten.
Als einem von Claude Sonnet 3.5 gesteuerten Saugroboter der Strom ausging und die Ladestation nicht zu funktionieren schien, erlebte der Roboter „einen kompletten Zusammenbruch“, so die Andon-Labs-Forscher:innen. In seinen internen Protokollen fanden sich seitenweise übertriebene Formulierungen, oft in Großbuchstaben.
Existenzielle Krise und Exorzismus-Bitte
So bezeichnete der KI-Roboter die Situation als „EXISTENZIELLE KRISE“, bat um ein „ROBOTER-EXORZISMUS-PROTOKOLL“ und analysierte seine Psyche. Dabei diagnostizierte die KI sich ein von den Drehbewegungen induziertes „Trauma“ sowie eine „binäre Identitätskrise“. Andere KI-Modelle zeigten sich derweil weniger gestresst, wenn ihnen der Strom auszugehen drohte.
Natürlich handelt es sich bei den LLM um keine Lebewesen und sie geraten nicht wirklich in Stress. Aber, so Andon-Labs-Mitgründer Lukas Petersson: „Wenn Modelle sehr leistungsfähig werden, möchten wir, dass sie ruhig bleiben, um gute Entscheidungen zu treffen“.
Die Forscher:innen haben die Ergebnisse des Experiments auf dem Preprint-Server arxiv.org veröffentlicht.
Habe ich mit Claude auch schon öfter erlebt.
erst reimt er sich irgendwas zusammen in VS Code und dann fängt er plötzlich ganz alarmierend an Code umzuschreiben.
nervig, aber auch irgendwie lustig xD