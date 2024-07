Mit dieser Exoskelett-Hose fühlst du dich beim Wandern 14 Kilo leichter

Sogenannte Exoskelette dienen derzeit vor allem dazu, Menschen bei schweren Arbeiten zu unterstützen oder Menschen mit Einschränkungen eine gewisse Mobilität zu verleihen. Bei der Exoskelett-Hose die der Outdoor-Ausrüster Arc’teryx gemeinsam mit Skip, einem Spinoff der Google-X-Labs, entwickelt hat, geht es ums Wandern.

Bergziege: Hose hilft beim Wandern

Konkret soll die Mo/Go-Hose – Mo/Go steht für Mountain Goat, also Bergziege – die Wander:innen bei Aufstiegen auf Berge unterstützen. Zudem soll beim Absteigen das Auftreten abgedämpft werden, wie The Verge berichtet.

Dazu hat die Exoskelett-Hose jeweils an den Knien Elektromotoren. Diese verstärken die Kraft der Träger:innen beim Auf- und Absteigen über ein direkt in die Hose eingebautes Karbonfaser-Skelett. Wie stark die Kniebewegung unterstützt wird, lässt sich per Knopfdruck einstellen.

Motorunterstützung steuern

Darüber hinaus überwacht das System die Bewegungen, um je nach Anforderung entsprechende Unterstützung zu geben. Unterschiede gibt es etwa beim schnellen Aufsteigen, beim Gehen oder Klettern.

Laut Arc’teryx sollen Träger:innen der Exoskelett-Hose sich bei eingeschalteten Motoren bis zu knapp 14 Kilogramm leichter fühlen. Die Hose selbst soll inklusive der Akkus nur knapp 3,2 Kilogramm wiegen. Zur Laufzeit der Akkus hat Arc’teryx nur die Angabe gemacht, dass diese einen ganzen Tag halten sollen.

Test mit Exoskelett-Hose

Inwieweit damit ein ganzer Tag Wandern möglich ist, muss sich noch zeigen. Erste Tests zeigen, dass es eine Weile dauert, bis man mit dem Paar Extramuskeln zurechtkommt. Zumindest in den USA und Kanada kann man die Mo/Go-Hose testen – zum Preis von 80 US-Dollar für eine Achtstunden-Wanderung.

Ansonsten müssen Interessierte für die Wanderhilfe satte 5.000 Dollar auf den Tisch legen. Wer schnell ist, kann sich jetzt noch einen Rabatt von 500 Dollar sichern. Dazu müsste man die Hose jetzt vorbestellen und 99 Dollar als Sicherheit hinterlegen. Die ersten Exoskelett-Hosen sollen Ende 2025 auf den Markt kommen.

