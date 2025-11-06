Expansion nach Europa: Sind in Deutschland bald chinesische Robotaxis unterwegs?

Chinesische Robotaxis könnten bald auch auf deutschen Straßen unterwegs sein. Wie das Handelsblatt berichtet, verfolgen Anbieter wie Pony.ai und We Ride das Ziel, zeitnah nach Europa zu expandieren. Ob ihnen das gelingt, hängt nicht nur von Investitionen in Milliardenhöhe ab, sondern vor allem auch von der Zustimmung der lokalen Behörden.

In China sind selbstfahrende Taxis günstig – und beliebt

In der chinesischen Metropole Wuhan gehören selbstfahrende Taxis längst zur Normalität. Während sie hier schon einen großen Teil des Stadtgebiets abdecken, wurden in anderen Orten wie Peking und Shanghai weitere Testzonen eingerichtet, um die autonomen Fahrzeuge im Straßenverkehr zu erproben. Robotaxis sind gefragt: So vermeldete der chinesische Tech-Konzern Baidu, dass allein in der letzten Oktoberwoche 250.000 Fahrten mit seinem Dienst Apollo Go gebucht wurden. Ein wesentlicher Grund für die Beliebtheit dürfte der Preis sein: Eine 30-minütige Fahrt mit dem Robotaxi kostet in Wuhan umgerechnet knapp fünf Euro und ist damit deutlich günstiger als herkömmliche chinesische Taxis.

Laut einem Bericht der South China Morning Post prognostiziert die Schweizer Investmentbank UBS, dass bis 2030 in den vier größten chinesischen Städten bis zu 300.000 fahrerlose Taxis unterwegs sein könnten. Bis Ende der 2030er-Jahre könnte diese Zahl auf vier Millionen ansteigen. Die Anbieter bereiten sich schon jetzt auf ein exponentielles Wachstum vor. So wollen Pony.ai und We Ride an der Hongkonger Börse umgerechnet mehr als eine Milliarde Euro sammeln, um ihre geplante Expansion zu finanzieren. Und auch Xpeng, ein E-Autohersteller, der mit Volkswagen kooperiert, kündigte an, im kommenden Jahr gleich drei neue Robotaxi-Modelle auf den Markt bringen zu wollen.

Chinas Robotaxis sollen nach Deutschland kommen

Sabine Gusbeth ist als China-Korrespondentin von Peking aus für das Handelsblatt tätig. Sie war lange davon überzeugt, dass sich selbstfahrende Taxis in den chinesischen Metropolen nicht durchsetzen würden, schreibt sie in ihrem Artikel. Der Grund: Auf den Straßen hätten entweder die dreistesten Fahrer:innen Vorrang – oder die mit den größten Fahrzeugen. Für ein autonom fahrendes Auto klingt das nach einer unberechenbaren Verkehrssituation. Pony.ai sagte gegenüber Gusbeth allerdings, dass der Fahrstil an die jeweils üblichen lokalen Verhaltensweisen angepasst werden würde. Bei einer Testfahrt beschleunigte das Robotaxi auf bis zu 74 Kilometer pro Stunde – etwas mehr als erlaubt. Ihrem Empfinden nach hätte sich das Fahrzeug damit reibungslos in den dichten Straßenverkehr eingefügt.

Die chinesischen Straßen sind den Anbietern der Robotaxis allerdings noch nicht genug. Die Branche schielt jetzt auch verstärkt nach Europa. So kündigte Pony.ai Mitte Oktober an, gemeinsam mit dem französischen Autobauer Stellantis erste Robotaxis auf europäischen Straßen testen zu wollen. Der Testbetrieb soll in Luxemburg stattfinden. We Ride hat in Frankreich ebenfalls schon eine Genehmigung erhalten, um gemeinsam mit Renault selbstfahrende Shuttlebusse im Regionalverkehr einzusetzen. Besonders ambitioniert sind allerdings die Pläne von Baidu: Der Konzern will zusammen mit dem US-Mobilitätsdienst Lyft schon im kommenden Jahr sein Modell RT6 nach Deutschland und Großbritannien bringen – sofern die Behörden grünes Licht geben.