Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Expansion nach Europa: Sind in Deutschland bald chinesische Robotaxis unterwegs?

In China sind autonom fahrende Taxis schon sehr beliebt. Jetzt wollen Anbieter wie Pony.ai, We Ride und Baidu ihre Robofahrzeuge auch nach Europa bringen. In Deutschland ist der Einsatz ebenfalls geplant.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Expansion nach Europa: Sind in Deutschland bald chinesische Robotaxis unterwegs?
Chinesische Robotaxi-Anbieter haben für Europa große Pläne (Foto: Shutterstock / Sarunyu L)

Chinesische Robotaxis könnten bald auch auf deutschen Straßen unterwegs sein. Wie das Handelsblatt berichtet, verfolgen Anbieter wie Pony.ai und We Ride das Ziel, zeitnah nach Europa zu expandieren. Ob ihnen das gelingt, hängt nicht nur von Investitionen in Milliardenhöhe ab, sondern vor allem auch von der Zustimmung der lokalen Behörden.

Anzeige
Anzeige

In China sind selbstfahrende Taxis günstig – und beliebt

In der chinesischen Metropole Wuhan gehören selbstfahrende Taxis längst zur Normalität. Während sie hier schon einen großen Teil des Stadtgebiets abdecken, wurden in anderen Orten wie Peking und Shanghai weitere Testzonen eingerichtet, um die autonomen Fahrzeuge im Straßenverkehr zu erproben. Robotaxis sind gefragt: So vermeldete der chinesische Tech-Konzern Baidu, dass allein in der letzten Oktoberwoche 250.000 Fahrten mit seinem Dienst Apollo Go gebucht wurden. Ein wesentlicher Grund für die Beliebtheit dürfte der Preis sein: Eine 30-minütige Fahrt mit dem Robotaxi kostet in Wuhan umgerechnet knapp fünf Euro und ist damit deutlich günstiger als herkömmliche chinesische Taxis.

Laut einem Bericht der South China Morning Post prognostiziert die Schweizer Investmentbank UBS, dass bis 2030 in den vier größten chinesischen Städten bis zu 300.000 fahrerlose Taxis unterwegs sein könnten. Bis Ende der 2030er-Jahre könnte diese Zahl auf vier Millionen ansteigen. Die Anbieter bereiten sich schon jetzt auf ein exponentielles Wachstum vor. So wollen Pony.ai und We Ride an der Hongkonger Börse umgerechnet mehr als eine Milliarde Euro sammeln, um ihre geplante Expansion zu finanzieren. Und auch Xpeng, ein E-Autohersteller, der mit Volkswagen kooperiert, kündigte an, im kommenden Jahr gleich drei neue Robotaxi-Modelle auf den Markt bringen zu wollen.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Chinas Robotaxis sollen nach Deutschland kommen

Sabine Gusbeth ist als China-Korrespondentin von Peking aus für das Handelsblatt tätig. Sie war lange davon überzeugt, dass sich selbstfahrende Taxis in den chinesischen Metropolen nicht durchsetzen würden, schreibt sie in ihrem Artikel. Der Grund: Auf den Straßen hätten entweder die dreistesten Fahrer:innen Vorrang – oder die mit den größten Fahrzeugen. Für ein autonom fahrendes Auto klingt das nach einer unberechenbaren Verkehrssituation. Pony.ai sagte gegenüber Gusbeth allerdings, dass der Fahrstil an die jeweils üblichen lokalen Verhaltensweisen angepasst werden würde. Bei einer Testfahrt beschleunigte das Robotaxi auf bis zu 74 Kilometer pro Stunde – etwas mehr als erlaubt. Ihrem Empfinden nach hätte sich das Fahrzeug damit reibungslos in den dichten Straßenverkehr eingefügt.

Die chinesischen Straßen sind den Anbietern der Robotaxis allerdings noch nicht genug. Die Branche schielt jetzt auch verstärkt nach Europa. So kündigte Pony.ai Mitte Oktober an, gemeinsam mit dem französischen Autobauer Stellantis erste Robotaxis auf europäischen Straßen testen zu wollen. Der Testbetrieb soll in Luxemburg stattfinden. We Ride hat in Frankreich ebenfalls schon eine Genehmigung erhalten, um gemeinsam mit Renault selbstfahrende Shuttlebusse im Regionalverkehr einzusetzen. Besonders ambitioniert sind allerdings die Pläne von Baidu: Der Konzern will zusammen mit dem US-Mobilitätsdienst Lyft schon im kommenden Jahr sein Modell RT6 nach Deutschland und Großbritannien bringen – sofern die Behörden grünes Licht geben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren