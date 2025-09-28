Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Experiment erfolgreich: Wie die Nasa künftig per Laser mit dem Mars kommuniziert

Im Oktober 2023 hatte die Nasa eine Sonde in Richtung des 3,6 Milliarden Kilometer entfernten Metall-Asteroiden Psyche geschickt. An Bord hat die Sonde ein Laser-basiertes Kommunikationssystem. Tests sind jetzt erfolgreich abgeschlossen worden.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Raumsonde Psyche
Die Raumsonde Psyche der Nasa. (Illustration: Nasa/JPL-Caltech)

Erst 2029 wird die Nasa-Sonde Psyche den gleichnamigen Metall-Asteroiden erreichen. Der Asteroid steht im Mittelpunkt des Forschungsinteresses, weil es sich bei ihm um einen Planeten handeln könnt, dessen steinerne Hülle abgetragen wurde – sodass der innere metallene Kern zum Vorschein kam.

Anzeige
Anzeige

Psyche: Datenübertragung per Laser

Seit ihrem Start im Oktober 2023 hat die Psyche-Sonde Nasa-Forscher:innen aber mit einem ganz anderen Thema auf Trab gehalten. Denn an Bord hat die Sonde ein neuartiges Kommunikationssystem, das die Übertragung von Daten mit via Laser gesendetem Licht statt per Funk ermöglicht.

Empfehlungen der Redaktion

Der Vorteil dieser Art der Kommunikation ist, dass dafür weniger Energie benötigt wird und zugleich größere Datenraten möglich sind – laut Nasa um den Faktor 10 bis 100 Mal so viele Daten auf einmal. Künftig sollen so wissenschaftliche Informationen, hoch auflösende Fotos oder Streamingvideos besser und schneller etwa von Mond oder Mars zur Erde gesendet werden.

Anzeige
Anzeige

Kommunikation mit Mond und Mars

Die Nasa hat hierbei explizit den Austausch mit Menschen im Hinterkopf, die irgendwann einmal auf Mond oder Mars leben oder gerade dahin unterwegs sind. Die Herausforderung der Laser-basierten Kommunikation ist derweil, dass Sender und Empfänger für diese Art des Datentransfers noch genauer aufeinander ausgerichtet sein müssen – und das über riesige Entfernungen hinweg.

Mit dem DSOC-System (Deep Space Optical Communications) war Ende November 2023 erstmals ein Signal empfangen worden. Der entsprechende Laserstrahl war aus einer Entfernung von 16 Millionen Kilometern abgefeuert worden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Netflix schauen auf dem Mars

Im Mai 2024 war es dann gelungen, Daten mit einer Download-Geschwindigkeit von 25 Megabit pro Sekunde herunterzuladen. Dabei befand sich die Sonde schon in 226 Millionen Kilometern Entfernung. Theoretisch ließe sich damit Netflix auf dem Mars in hoher Auflösung schauen.

12 Bilder ansehen
Artemis 1: Die 12 besten Bilder der Mondmission Quelle: Foto: Dima Zel / Shutterstock

Mit der erfolgreichen 65. und damit letzten Übertragung im Rahmen der Psyche-Tests hat die Nasa eigenen Angaben zufolge jetzt das Experiment erfolgreich abgeschlossen. Die Sonde befindet sich mittlerweile rund 350 Millionen Kilometer entfernt.

Anzeige
Anzeige

Neue Ära der Deep-Space-Kommunikation

Damit habe die Nasa bewiesen, dass „laserkodierte Daten auch nach Millionen von Kilometern Entfernung von der Erde in Entfernungen, die mit denen des Mars vergleichbar sind, zuverlässig gesendet, empfangen und dekodiert werden“, wie Nasa-Chef Sean Duffy erklärte. Damit habe eine neue Ära der Deep-Space-Kommunikation begonnen.

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren