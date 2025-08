Expertenkommission soll Mindestalter für Social Media prüfen

Eine Altersbeschränkung für Social-Media-Plattformen wird auch in Deutschland immer wahrscheinlicher. Wie der Tagesspiegel berichtet, hat sich jetzt auch Bundesdigitalminister Karsten Wildberger von der CDU dafür ausgesprochen, den Zugang zu Apps wie Instagram, Tiktok und Snapchat für Minderjährige einzuschränken. Damit würde die Politik ein klares Signal setzen: Die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung wird ernst genommen.

Anzeige Anzeige

Deutsche befürworten Mindestalter für Social Media

Wie schädlich sind soziale Medien für Kinder und Jugendliche? Diese Frage wird schon seit Längerem hitzig diskutiert. Während Kritiker:innen einer Altersgrenze bemängeln, dass dadurch die Meinungs- und Informationsfreiheit eingeschränkt werden könnte, sprechen sich immer mehr Politiker:innen dafür aus, ein Mindestalter für die Nutzung von Social Media festzulegen. „Wir müssen in einer Welt, in der wir nicht mehr wissen, welche Informationen wahr und falsch sind, in denen es Hetze und Mobbing im Netz gibt, alles dafür tun, um heranwachsenden Menschen eine sichere und gesunde Umgebung zu schaffen, in der sie sich entwickeln können“, so Bundesdigitalminister Wildberger.

Auch innerhalb der deutschen Bevölkerung ist der Großteil davon überzeugt, dass Social Media Minderjährigen schaden kann. Laut dem Spiegel stimmen 82 Prozent der Menschen dem zu, 77 Prozent würden ein Verbot nach australischem Vorbild deshalb befürworten. Dort gilt seit Ende letzten Jahres ein Gesetz, das Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren den Zugang zu Social-Media-Plattformen untersagt. Anthony Albanese, der Premierminister Australiens, begründete diesen Schritt mit dem Schutz junger Menschen vor den negativen Einflüssen sozialer Medien.

Anzeige Anzeige

Bundesregierung will Altersbeschränkung prüfen

Auch Bundesbildungsministerin Karin Prien und Kommunikationsministerin Anika Wells haben sich kürzlich für eine Altersbeschränkung ausgesprochen. So erklärte Wells am Mittwoch: „Wir wollen, dass Kinder wissen, wer sie sind, bevor Plattformen versuchen herausfinden, wer sie sind. Es gibt einen Platz für soziale Medien, aber es gibt keinen Platz für räuberische Algorithmen, die auf Kinder abzielen.“ Eine Expert:innenenkommission wird deshalb in den nächsten Wochen prüfen, ab welchem Alter die Nutzung von Social-Media-Plattformen wie Instagram oder Tiktok erlaubt werden soll.

Unter den EU-Digitalminister:innen sind die negativen Effekte, die soziale Medien auf Minderjährige ausüben können, schon länger Diskussionsthema. Bei der Konferenz, die im Juni in Luxemburg stattfand, sprachen sich die Vertreter:innen aus Spanien, Frankreich und Griechenland für ein striktes Mindestalter bei der Nutzung sozialer Medien aus. Sie verwiesen auf algorithmische Strukturen, die süchtig machen, negative Selbstbilder fördern und das kritische Denken beeinträchtigen. Auch die Fähigkeit, echte Beziehungen zu führen, könne durch die ständige Bildschirmzeit beeinträchtigt werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wie realistisch ist ein Mindestalter für Tiktok und Co.?

Neben einer möglichen Altersbeschränkung warb Bundesdigitalminister Wildberger auch für eine Förderung der Medienkompetenz: „In ein paar Jahren wird jeder mit KI programmieren können, trotzdem ist es wichtig, die dahinterstehenden Prozesse zu begreifen. Wahrscheinlich werden wir in einigen Jahren immer eine KI bei uns haben, mit der wir lernen und trainieren.“ Digitale Technologien müssten deshalb verstärkt Teil des Schulunterrichts werden.

Ob und wie eine Altersbeschränkung in Deutschland und der EU durchgesetzt werden könnte, bleibt abzuwarten. Vor allem die Frage, wie sich das Verbot technisch realisieren ließe, stellt eine zentrale Herausforderung dar. Während Louisa Specht-Riemenschneider, die Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, eine digitale Wallet-Lösung vorgeschlug, stellte die EU kürzlich eine App für die Altersüberprüfung auf Online-Plattformen vor. In einigen Ländern wie Italien, Dänemark und Frankreich wird die App bereits getestet.

Mehr zu diesem Thema