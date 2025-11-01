Extreme Bedingungen: Dieser Helfer aus der Küche ist fit für den Mars

Backhefe – in vielen Teigwaren ist sie der Star der Show. Auch in manchen Getränken, wie Bier, ist der Pilz enthalten. Hefezellen zeigen sich schon auf der Erde äußerst widerstandsfähig. Sie sind robust, einfach kultivierbar und wachsen schnell. Mit diesen Eigenschaften könnten wir auch besser verstehen, wie Leben auf fernen Planeten in extremen Umgebungen möglich wäre.

Anzeige Anzeige

Forschungsergebnisse des Indian Institute of Science und dem Physical Research Laboratory (PRL) zeigen jetzt, dass gewöhnliche Backhefe den Bedingungen auf dem Mars standhalten könnte.

Leben auf dem Mars?

Der Mars gilt als einer der wenigen Orte in unserem Sonnensystem, von denen bekannt ist, dass dort Leben existiert haben könnte. Vor etwa vier Milliarden Jahren floss noch Wasser über die Oberfläche des Planeten – davon ist heute nichts mehr zu sehen. Durch seinen kleinen Durchmesser kühlte sein Kern rasch ab, sodass er schnell kein Magnetfeld mehr hatte. Das machte den Planeten wieder anfällig für Sonnenwinde und Staubstürme. Die Stürme hatten chemische Reaktionen zur Folge, die den trockenen Marsboden mit giftigen Perchloraten anreicherte.

Anzeige Anzeige

Die Forschung ist auf der Suche nach Antworten auf die Frage, wie und ob Leben auf dem Mars möglich sein kann. Zum Beispiel geht es um die Frage, wie der giftige Boden fruchtbar gemacht werden kann. „Der Mars bleibt unser Ziel für die Erforschung durch den Menschen“, so die Nasa. Kann also gewöhnliche Backhefe diesen lebensfeindlichen Bedingungen standhalten?

Backhefe auf dem Prüfstand

In ihrem Forschungsprojekt hat das Team des Indian Institute of Science und dem PRL die Hefezellen auf den Prüfstand gestellt. Um deren Widerstandsfähigkeit zu testen, setzten die Wissenschaftler:innen die Zellen hochintensiven Schockwellen aus. Die Wellen sind mit den Kräften vergleichbar, die durch Meteoriteneinschläge entstünden. Außerdem behandelte das Forschungsteam die Zellen mit einer Stoßwellenbelastung mit Natriumperchlorat, um den giftigen Marsboden zu simulieren.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mithilfe eines speziellen Hochintensitäts-Stoßrohrs für Astrochemie (HISTA), das im Labor am PRL entwickelt wurde, erzeugten sie Stoßwellen mit einer Geschwindigkeit von Mach 5,6. Anschließend behandelten sie die Hefezellen sowohl separat als auch parallel zur Stoßwellenbelastung mit Natriumperchlorat. So untersuchte das Team, wie der Organismus auf diese kombinierten Belastungen reagierte.

Der Überlebensmechanismus von Backhefe

Das Ergebnis: Die Hefezellen überlebten in den simulierten lebensfeindlichen Marsbedingungen, auch wenn sich das Wachstum der Zellen verlangsamte. „Wir waren überrascht, dass die Hefe die marsähnlichen Stressbedingungen, die wir in unseren Experimenten verwendet haben, überlebt hat“, sagt Rajyaguru, der Autor der Studie.

Anzeige Anzeige

Die Backhefe überlebte, wenn sie mit Stoßwellen und Perchlorat behandelt wurde, sowohl einzeln als auch in Kombination. Die Forschenden vermuten, dass die Zellen wegen ihrer Fähigkeit, Ribonukleoprotein-Kondensate zu produzieren, überlebten. Diese Kondensate sind winzige, membranlose Strukturen, die dazu beitragen, die mRNA zu schützen und neu zu organisieren, wenn die Zellen unter Stress stehen.

Die Stoßwellen regten die Bildung zweier Kondensate an: Stressgranula und P-Körper. Eine reine Perchlorat-Belastung führte dagegen nur zur Bildung von P-Körpern. Hefezellen, die diese Strukturen nicht bilden konnten, überlebten deutlich seltener – ein Hinweis auf ihre wichtige Schutzfunktion bei Stress.

Statt die Hefezellen also zu zerstören, lösten die Stoßwellen eine Schutzfunktion aus, die die Zellen vor Stress schützte. Die Ergebnisse zeigen demnach auch, wie die Kondensate als Biomarker für zellulären Stress unter außerirdischen Bedingungen dienen können.

Anzeige Anzeige

60 Jahre auf dem Mars – spektakuläre Eindrücke aus dem Nasa-Archiv