Ein Faible für Fable: Amazon investiert in das KI-Netflix Showrunner

Im Sommer 2023 sorgte das 2018 gegründete Medien-Startup Fable Studio mit seiner KI-Streaming-Plattform Showrunner erstmals für Aufsehen, als es unautorisierte KI-generierte Episoden der US-Kultserie South Park veröffentlichte. Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als es in Hollywood wegen des zunehmenden KI-Einflusses zu Streiks kam.

Heftige Kritik an KI-Streamingidee

Entsprechend wurden Showrunner und das dahinterstehende große Sprachmodell Show-1 in der Filmbranche heftig kritisiert – die damit generierten Inhalte fanden aber ihr Publikum. Die insgesamt neun KI-Klon-Folgen von South Park kommen auf über 80 Millionen Views, wie Variety schreibt.

Nach einjährigen Alpha-Tests mit 10.000 Nutzer:innen geht Showrunner, das Fable als KI-Netflix bezeichnet, jetzt offiziell an den Start. Mit KI-Hilfe (Show-2) sollen Interessierte künftig einzelne Szenen oder eigene Episoden von Serien erstellen können – einfach über Prompts.

Amazon investiert in Showrunner-Anbieter

Amazon hat Fable mit der Idee offenbar ins Boot holen können. Denn der E-Commerce-Konzern und Streaminganbieter hat in das Startup investiert – die Summe ist aber nicht bekannt. Auch nicht, ob Amazon Showrunner im Zuge des Investments eigene Inhalte zur Verfügung stellt.

Denn laut Fable-CEO und -Mitgründer Edward Saatchi ist genau das die Idee, mit der das Angebot ausgebaut werden soll, ohne in Konflikt mit den Rechteinhaber:innen zu geraten. Saatchi zufolge soll schon ein Studio an Bord sein. Mit Disney stehe das KI-Streamingportal in Verhandlungen.

Persönliche KI-Charaktere in Serien schreiben

Nutzer:innen könnten dann auf dieser Grundlage ihre eigenen Fortsetzungen kreieren oder sich selbst in eine Variation ihrer Lieblingsserie schreiben – per Foto könnte dann etwa ein persönlicher KI-Charakter erstellt werden. Wer auf diese Art Episoden erstellen will, soll laut Business Insider künftig zehn bis 40 US-Dollar pro Monat zahlen.

Dafür erhält man ein Guthaben, das sich für den Zugang zu bestimmten Inhalten einsetzen lässt. Filmstudios und Rechteinhaber:innen sollen dann einen Anteil daran ausgezahlt bekommen. Showrunner setzt aber auch auf eigene Inhalte wie die KI-Serie Exit Valley.

Filmstudios sollen mitverdienen

Auch Nutzer:innen, die eigene, von bestehenden Serien unabhängige Inhalte erstellen, sollen anteilsmäßig beteiligt werden, wenn ihre Idee aufgegriffen wird. Showrunner bietet dabei die Möglichkeit, die selbst erstellten Inhalte via Youtube zu teilen.

Noch ist die Fable-KI laut CEO Saatchi aber limitiert. Bisher lassen sich demnach auf Showrunner am besten einzelne abgeschlossene Episoden erstellen. Für die Entwicklung von Geschichten, die sich logisch über ganze Staffeln erstrecken, sei die KI dagegen (noch) nicht geeignet.