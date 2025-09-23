Anzeige
Facebook Dating: KI-Assistent übernimmt jetzt auch das Flirten für dich

Meta stattet Facebook Dating mit neuen KI-Funktionen aus: Der sogenannte Dating Assistant und das Feature Meet Cute sollen romantisches Kennenlernen effizienter gestalten. Mit diesem Vorsatz ist das Unternehmen nicht allein.

Von Christian Weindl
2 Min.
Auf der Suche nach "Brooklyn Girls in der Tech-Branche"? Facbooks neue Dating-KI hilft. (Symbolfoto: Prostock-studio/Shutterstock)

Kaum eine App kommt derzeit noch ohne mehr oder weniger praktische KI-Features aus. Natürlich hält die künstliche Intelligenz jetzt auch schon seit längerem in der Welt der Dating-Apps Einzug. Wer also immer schon davon geträumt hat, sich von den Parametern irgendwelcher Tech-Bros den oder die perfekte Partner:in vermitteln zu lassen, kommt jetzt endlich auf seine Kosten.

In einem offiziellen Blogeintrag kündigt Meta an, zwei neue Funktionen einzuführen, die künftig das Durchforsten unzähliger Profile reduzieren sollen: Den Dating Assistant und die Funktion Meet Cute. Sie bieten sowohl Unterstützung bei der eigenen Selbstdarstellung als auch bei der gezielten Suche nach „passenden“ Menschen.

Facebook Dating Assistant: Chatbot gibt Dating-Tipps  

Der Dating Assistant ist ein KI-gestützter Chatbot innerhalb von Facebook Dating, der es Nutzer:innen erlaubt, via natürliche Sprache spezifische Wünsche zu formulieren.

Facebooks Beispiel: „Such mir ein Mädel, das in Brooklyn wohnt und in der Tech-Branche arbeitet“. Außerdem hilft der Bot dabei, das eigene Profil zu optimieren und liefert Inspirationen für erste Dates oder Nachrichtenansätze.

Wer sich in seiner Online-Kommunikation zu sehr auf den Assistenten verlässt, sollte aber bedenken, dass man ihn zum persönlichen Treffen nicht mitbringen kann. Es sei denn, man stattet sich mit Smart Glasses aus – die man dann am besten auch die komplette Beziehung über aufbehält.

Meet Cute: Algorithmus erstellt Matches

Parallel zum KI-Assistenten startet Meet Cute, eine Funktion, die Nutzer:innen wöchentlich mit einem Überraschungs-Match zusammenbringt – basierend auf Meta’s hauseigenem Matching-Algorithmus. Wie genau der funktioniert, ist natürlich Betriebsgeheimnis. Was soll da schon schiefgehen?

Wer keine Partner:innen-Vorschläge von Zuckerbergs Datenkrake möchte, kann sich von Meet Cute aber auch ausklinken.

KI-Dating: Warum Facebook diese Funktionen bringt

Meta spricht explizit von „Swipe Fatigue“, also der Ermüdung, die viele Menschen beim klassischen Wischen („Swipen“) durch Profile empfinden. Besonders unter jungen Erwachsenen (18-29 Jahre) wächst Facebook Dating: Monatlich erstellen in den USA und Kanada Hunderttausende in dieser Altersgruppe neue Profile.

Der Dating Assistant greift laut Meta nicht auf verdeckte oder implizite Daten zurück, sondern nutzt nur die Informationen, die Nutzer:innen in ihren Profilen öffentlich teilen. Wie sehr man sich auf Metas Angaben im Umgang mit Daten verlassen kann, das steht auf einem anderen Blatt.

Dating mit KI: Partnersuche optimieren

Meta ist längst nicht das einzige Unternehmen, das auf KI-Einsatz in Dating-Apps setzt: Tinder, Grindr oder auch Bumble und  Hinge nutzen künstliche Intelligenz, um Nutzer:innen noch effizienter nach Partner:innen suchen zu lassen.

Ob Effizienz wirklich in allen Lebensbereichen das höchste Gut ist, bleibt allerdings fraglich. Und ob algorithmisch errechnete Gemeinsamkeiten eine gute Basis für Beziehungen sind, muss letztlich jede:r selbst herausfinden.

