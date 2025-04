Facebook und Tiktok sind out: Auf dieses Netzwerk steht die Gen Z und das sind die Gründe

Die Generation Z hat einen Ort entdeckt, an dem sie sich abseits von politischer Einflussnahme und fragwürdigen Algorithmen zusammenfinden und kreativ austauschen kann. Wie Fast Company unter Bezugnahme auf einen Artikel von Business Insider berichtet, freut sich Tumblr gerade bei den zwischen 1995 und 2010 Geborenen einer wachsenden Beliebtheit.

Demnach machen Angehörige der Gen Z die Hälfte der monatlich aktiven Nutzer:innen aus, wobei auch 60 Prozent der Neuanmeldungen auf ihr Konto gehen. In jüngster Zeit haben vor allem zwei Ereignisse die Plattform gepusht, die bereits 2007 und damit drei Jahre vor Instagram an den Start gegangen und dann größtenteils in Vergessenheit geraten war:

Die Ideologie hinter den großen Plattformen teilen nicht alle User:innen

Die Ungewissheit der Zukunft von Tiktok, das für eine andauernde Nutzbarkeit in den USA dringend eine:n Käufer:in braucht und im Januar 2025 schon einmal kurz vor der Abschaltung stand. Und die Sperrung der Online-Plattform X, die im vergangenen Jahr vorübergehend in Brasilien galt.

Dass mit Elon Musk als Mann hinter X und Mark Zuckerberg als CEO von Meta Menschen an der Spitze der einflussreicheren Plattformen stehen, die sich öffentlich an die Seite des amtierenden US-Präsidenten gestellt und beispielsweise explizit gegen Diversität ausgesprochen haben, ist sicher ein weiterer Grund für die Suche junger Menschen nach Alternativen. Als erfrischend dürften sie auch das Fehlen der ansonsten allgegenwärtigen Influencer:innen empfinden sowie die Tatsache, dass auf Tumblr nicht vorrangig ein Algorithmus entscheidet, welche Inhalte welche:r Nutzer:in zu sehen bekommt.

Tumblr versucht, das Beste aus beiden Welten zu vereinen

Das Analyseunternehmen Similarweb listet Tumblr aktuell auf Platz zehn der beliebtesten Social-Media-Plattformen, wobei davon auszugehen ist, dass die User:innen gerade dieses Image des Underdogs feiern. Dabei ist es bei aller Eigenheit nicht so, dass Tumblr nicht auch nach der Konkurrenz schielen würde.

So gibt es dort seit Ende des vergangenen Jahres Communities für bestimmte Interessensgebiete wie Videospiele oder andere Hobbys, die an Reddit erinnern. Dazu gibt es seit Januar mit Tumblr TV eine Funktion für Kurzvideos, bei der der Gedanke an Tiktok ziemlich naheliegt.

Dem Trend der Zeit kann oder will man sich eben auch bei Tumblr nicht gänzlich entziehen. Nur eben nicht um jeden Preis.

