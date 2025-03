Fachkräftemangel: Kompetenz schlägt Qualifikationen – warum Recruiting-Strategien sich verändern

Der Bedarf an Fachkräften ist in vielen Branchen und Berufen weiterhin enorm – trotz wirtschaftlicher Krise und dem damit zusammenhängenden Stellenabbau vielerorts. Der Grund ist ganz einfach: Die Unternehmen, die jetzt in der Schieflage stecken, müssen ihre Geschäftsmodelle transformieren und ihre Organisationen restrukturieren. Dafür braucht es neue Kompetenzen in den Firmen. Und die zu finden, erschwert die Lage.