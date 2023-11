Fahren auf der Autobahn: Dieser E-Roller schafft Tempo 110

Roller auf der Autobahn sieht man eher selten und das aus gutem Grund. Es birgt Risiken, da sie normalerweise nicht für hohe Geschwindigkeiten zugelassen sind. Doch Lambetta, ein Hersteller von Rollern, präsentierte auf der EICMA 2023, einer Motorradmesse in Mailand, den Elektroroller Elettra.

Dieses neue Modell soll eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 110 Kilometern pro Stunde erreichen, was ihm theoretisch ermöglichen würde, auf Autobahnen zu fahren. Allerdings befindet sich der Elettra momentan noch in der Prototypphase.

Der geplante Marktstart ist für das nächste Jahr vorgesehen, wobei sich bis dahin noch Veränderungen ergeben könnten.

Elettra im Retro-Look

Lambetta hat auf der Website der EICMA-Messe angekündigt, dass sein neues Modell bald in Produktion gehen soll. Beim Design des Rollers setzt Lambetta auf eine Mischung aus futuristischer Ästhetik und klassischen Retro-Elementen.

Angetrieben wird der Elettra von einem leistungsstarken Elektromotor mit elf Kilowatt, was etwa 15 PS entspricht. Eine weitere Besonderheit ist die Batterie des Rollers, die mit einer Kapazität von 4,6 Kilowattstunden ausgestattet ist.

Diese lässt sich an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose innerhalb von etwa fünfeinhalb Stunden vollständig aufladen. Für diejenigen, die es eiliger haben, bietet der Roller die Möglichkeit, an einem Schnelllader innerhalb von rund 35 Minuten bis zu 80 Prozent der Batteriekapazität wieder aufzuladen.

E-Roller kommt mit einem Manko

Das Online-Magazin Electrek hat den E-Roller auf der EICMA-Messe genauer betrachtet und dabei festgestellt, dass die Batterie fest in das Fahrzeug integriert ist. Diese Bauweise unterscheidet sich von vielen anderen Elektrorollern, die auf herausnehmbare Batterien setzen, was Nutzern die Möglichkeit gibt, sie bequem zu Hause zu laden.

Durch die fest verbaute Batterie im Elettra ist das Aufladen des Rollers nur in unmittelbarer Nähe einer Stromquelle möglich. Es bleibt spannend, abzuwarten, in welcher endgültigen Form der Elettra auf den Markt kommen wird und insbesondere, ob er in Deutschland mit seiner angekündigten Höchstgeschwindigkeit von 110 Kilometern pro Stunde zugelassen wird.

