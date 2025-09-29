Fahrplanwechsel bei der Bahn: Was ab Dezember alles besser laufen soll

Besser und effizienter auf der Schiene unterwegs. Das plant die Bahn für 2026. (Foto: Markus Mainka/Shutterstock)

Mit dem Fahrplanwechsel 2026 will die Deutsche Bahn den Fernverkehr deutlich ausbauen und effizienter gestalten. Ab Dezember 2025 erhalten laut Pressemitteilung der Bahn 21 Städte im Fernverkehr eine Anschlusstaktung von 30 Minuten.

Zugleich kündigt die DB weitere Änderungen an: neue Direktverbindungen – unter anderem in Nachbarländer, geänderte Fahrzeiten und verbesserte Anschlüsse. Der Plan beinhaltet auch ein vereinfachtes und dadurch effizienteres ICE-Netz. Dafür fallen wenig ausgelastete Verbindungen im Nahverkehr weg.

Ziel ist es, dass Reisende von dichterem Angebot, mehr Pünktlichkeit und optimierter Vernetzung profitieren.

Fahrplanwechsel: Bessere Anbindung von Metropolregionen

Für viele Großstädte und wichtige Verkehrsachsen bedeutet der Fahrplanwechsel eine Verdichtung des Angebots: Unter anderem sollen Metropolen wie Berlin, Hamburg, München und Stuttgart künftig von mehr Verbindungen im Fernverkehr profitieren.

Der Halbstundentakt verdoppelt sich auf 21 Städte und wächst von 900 auf 2.300 Kilometer Streckennetz – etwa zwischen Hamburg, Hannover, Kassel sowie Erfurt, Halle und Berlin.

Zudem baut die DB das ICE-Sprinter-Netz aus: 14 neue Fahrten auf den Achsen Hamburg–Frankfurt und Berlin–München sowie eine Rekordverbindung Berlin–Stuttgart in 4:45 Stunden.

Die Bahn verspricht außerdem bessere Anschlüsse und mehr Flexibilität für Pendler:innen und Fernreisende. Zusätzlich sollen neue Direktverbindungen entstehen, die Umstiege reduzieren – etwa auf stark frequentierten Routen, die derzeit nur indirekt bedient werden.

Effizienteres ICE-System soll Verspätungen verhindern

Einige Verbindungen starten oder enden jetzt früher oder später, um besser in ein bundesweites Taktgefüge zu passen. Die DB vereinheitlicht auf zentralen ICE-Linien Fahrpläne, Halte und Zugtypen, um den Betrieb einfacher und stabiler zu machen – ähnlich wie im S-Bahn-System.

Das führt zu Änderungen bei Direktverbindungen, etwa in Kiel, das künftig ein regelmäßiges Zweistundentakt-Angebot erhält. Zudem verzichtet die Bahn weitgehend auf das verspätungsanfällige Flügeln von ICE-Zügen.

Internationales Reisen mit der Bahn ab 2026

Mit dem Fahrplan 2026 baut die Bahn auch den grenzüberschreitenden Verkehr stark aus: Rund 40 neue oder verlängerte Fahrten täglich kommen hinzu. Neu sind unter anderem die Eurocity-Linie Leipzig–Krakau, zusätzliche ICE-Direktverbindungen in die Schweiz (u.a. Zürich, Chur, Brig), eine durchgehende Verbindung Prag–Kopenhagen sowie vier tägliche ICE-Fahrten Köln–Antwerpen über den Flughafen Brüssel.

Passend dazu können Fahrgäste einfacher internationale Zugtickets buchen: Neben ÖBB- und SBB-Fernverkehr sind jetzt auch viele französische TGV-Strecken sowie Eurostar- und Nachtzugverbindungen über bahn.de und den DB Navigator erhältlich.

Bis Ende 2026 will die Bahn Tickets aller großen Nachbarbahnen integrieren. Grundlage ist der neue europäische Standard OSDM, der einheitliche Preisauskünfte und einfache Verwaltung im Kundenkonto ermöglicht.

Trotz des Ausbaus im Fernverkehr hält die DB an Anbindungen abseits der Metropolen fest. Wegen hoher Kosten und geringer Nachfrage streicht sie jedoch schwach ausgelastete Verbindungen – etwa zwischen Leipzig und Nürnberg über Jena, wo statt fünf künftig nur noch zwei Fahrten pro Richtung angeboten werden.

Der neue Bahn-Fahrplan: Hoffnung zwischen Großbaustellen

So vielversprechend die Pläne der DB klingen: Das Vorhaben ist nicht ohne Herausforderungen. Der Ausbau des Halbstundentakts erfordert zusätzliche Fahrzeuge, mehr Personal und ein reibungsloses Zusammenspiel von Infrastruktur, Signaltechnik und Zugmanagement.

Wer künftig auf reibungsloses Bahnfahren hofft, wird auf einigen Strecken enttäuscht. So prägen auch 2026 Großbaustellen den Fahrplan: Die Generalsanierung Hamburg–Berlin läuft bis Ende April. Weitere Einschränkungen gibt es zwischen Hagen–Köln, Nürnberg–Passau und an der rechten Rheinstrecke Köln–Frankfurt.

