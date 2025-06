Fairphone 6 angeschaut: Sieht so das Smartphone der Zukunft aus?

Es ist eng und heiß im Handson-Bereich. Gerade erst hat Fairphone sein neuestes Telefon vorgestellt, nun drängen sich Journalist:innen und Influencer:innen um die wenigen verfügbaren Vorführgeräte. Den Vorgänger Fairphone 5 hat fast niemand dabei. Stattdessen ist das iPhone in den meisten Fällen das Gerät der Wahl, um das neue Telefon abzulichten. Ob sich das in Zukunft ändern wird? Schließlich ist das Fairphone der sechsten Generation, das in diesem Text einfachheitshalber Fairphone 6 genannt wird, das Paradebeispiel für das Smartphone der Zukunft – zumindest in der Europäischen Union.