Fairphone 6 vorgestellt: Dieses nachhaltige Smartphone lässt euch in Ruhe

Fairphone Moments heißt eine neue Funktion, die User:innen des heute in Amsterdam vorgestellten Fairphone 6 erstmals zur Verfügung steht. Dahinter steckt nichts anderes als ein physischer Schalter, genannt Switch, mit dem sich das Smartphone mit einem Klick verwandeln lässt.

So wird aus einem mit allen üblichen Funktionen ausgestatteten Gerät ganz einfach eines, das wirklich nur die Basics bedient. In einer Pressemitteilung schreibt das Unternehmen, welche User:innen es bei der Nutzung der Version mit einem „Minimum an Funktionalität“ im Sinn hat.

Die Funktionalität lässt sich anpassen

All diejenigen, „die präsenter sein und den Augenblick genießen wollen oder einfach nur zusätzliche Konzentration, eine Auszeit oder eine innere digitale Balance brauchen“, heißt es darin. Fairphone Moments biete eine achtsame Art der Beschäftigung mit Technologie.

Im Resultat liege die Kontrolle so vollständig bei den Besitzer:innen und nicht etwa bei den neuesten Meldungen, die auf vielen Smartphones gefühlt pausenlos aufploppen und Aufmerksamkeit auch dann einfordern, wenn sie eigentlich anderswo gebraucht wird. Die neue Funktion bietet User:innen also die Möglichkeit, sich ganz nach Bedarf alle Optionen offenzuhalten.

Die Ausstattung entspricht einem Mittelklasse-Smartphone

Außerdem hat das Fairphone 6, das zu einem Preis von 599 Euro angeboten werden soll, folgende Ausstattung: Einen Snapdragon 7s Gen 3-Prozessor mit 8 Gigabyte Arbeitsspeicher, ein 50MP-Kamerasystem, ein 6,31 Zoll-LTPO-OLED-Display und einen Akku mit einer Laufzeit von knapp zwei Tagen.

Das Besondere am Fairphone 6 ist wie bei seinen Vorgängern aber das modulare Design, mit dem die Smartphones vor allem für Langlebigkeit stehen sollen. Alle zwölf Komponenten vom Bildschirm bis zum USB-Anschluss sind austauschbar und so konzipiert, dass User:innen das auch selbst schaffen.

Der Software-Support ist bis 2033 garantiert und die Garantie für das Fairphone 6 beträgt fünf Jahre. Laut Fairphone wurde mindestens die Hälfte der verwendeten Materialien recycelt oder unter fairen Bedingungen abgebaut. Das Unternehmen wirbt außerdem damit, als einziger Anbieter eine Smartphone-Serie auf den Markt gebracht zu haben, die zu 100 Prozent elektronikabfallneutral ist.

