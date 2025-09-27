Fake-Mobilfunkmasten: Cyberkriminelle verschicken 100.000 Phishing-SMS pro Stunde

In den vergangenen Jahren sind Mobilfunkkonzerne bei ihren Bemühungen, Phishing-SMS zu unterbinden, offenbar immer erfolgreicher geworden. Der britische Anbieter Virgin Media O2 hat eigenen Angaben zufolge 2025 schon über 600 Millionen Scam-Nachrichten blockiert.

SMS-Blaster sind nicht zu kontrollieren

Auch wenn weiter Millionen betrügerischer SMS die Schutzmaßnahmen unterlaufen können, greifen Cyberkriminelle mittlerweile immer öfter zu einer Betrugsmasche, auf die Mobilfunker nur wenig Einfluss haben. Mithilfe sogenannter SMS-Blaster, die sich als Fake-Mobilfunkmasten ausgeben, entziehen sie sich der Kontrolle.

Wie Wired berichtet, hat der Scamming-Trend von Südostasien aus mittlerweile Europa erreicht. So hat das schweizerische Bundesamt für Cybersicherheit erst Anfang September 2025 vor entsprechenden Angriffsversuchen in der Westschweiz gewarnt.

Dabei wurden SMS in großer Zahl verschickt, in denen den Empfänger:innen vorgegaukelt wurde, sie müssten wegen eines Parkvergehens eine Geldbuße leisten. Die SMS waren angeblich von der Polizei verschickt worden und dienten dazu, „Kreditkartendaten oder andere persönliche Informationen abzugreifen“.

Die SMS-Blaster sollen in der Lage sein, Handynutzer:innen im Umkreis von 1.000 Metern zu einer Verbindung zu zwingen. Bis zu 100.000 SMS per Stunden sollen damit verschickt werden können.

Fake-Mobilfunkmasten im Kofferraum

Die Cyberkriminellen dürften Helfer:innen beschäftigen, die die Fake-Mobilfunkmasten in Autos oder Vans durch die Gegend fahren. Die Geräte würden aber auch problemlos in einen Rucksack passen. Während das Einrichten der SMS-Blaster eine gewisse Expertise erfordert, ist der Betrieb auch technischen Laien möglich.

Die SMS-Blaster sorgen dafür, dass sich Smartphones in ihrer Nähe dort wie bei einem echten Mobilfunkmast per 4G-Verbindung einloggen. Anschließend wird der Wechsel auf ein weniger sicheres 2G-Signal forciert – und darüber dann die Phishing-SMS versendet.

Betrugsmasche in 10 Sekunden abgeschlossen

Sobald die Telefone mit diesen Fake-Mobilfunkmasten verbunden sind, können diese jede ID oder Nummer der Absender:innen fälschen, um Betrugsnachrichten zu versenden. Der ganze Vorgang ist laut dem Cybersicherheitsexperten Cathal Mc Daid in weniger als zehn Sekunden abgeschlossen.

Die meisten Nutzer:innen dürften davon gar nichts mitbekommen. Ein weiteres Problem: Die SMS-Blaster können online schon für wenige Tausend US-Dollar erworben werden.

Apple und Android: 2G-Verbindungen deaktivieren

Es gibt aber Hoffnung für Nutzer:innen. So sollen kommende Android-Smartphones mit Android 16 solche Fake-Mobilfunkmasten automatisch erkennen können. Schon jetzt können Android-Nutzer:innen zudem eine Option aktivieren, um den Geräten 2G-Verbindungen zu untersagen. Auch Apples Lockdown-Modus deaktiviert 2G-Verbindungen.