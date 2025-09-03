Fakten schlagen Schlagzeilen: Homeoffice bleibt – Trend zur Büropflicht gibt es nicht

In einer Zeit, in der Flexibilität eine der Kernforderungen der modernen Arbeitswelt ist, wirken Büropflicht-Entscheidungen wie die von Amazon wie Relikte vergangener Zeit. Der Tech-Riese lässt ab 2025 alle Mitarbeitenden wieder fünf Tage pro Woche im Büro erscheinen – eine Maßnahme, die CEO Andy Jassy als notwendig für die Leistungsfähigkeit darstellt. Das suggeriert einen Trend zur Rückkehr in die Büros, der jedoch nicht existiert.