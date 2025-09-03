Fakten schlagen Schlagzeilen: Homeoffice bleibt – Trend zur Büropflicht gibt es nicht
In einer Zeit, in der Flexibilität eine der Kernforderungen der modernen Arbeitswelt ist, wirken Büropflicht-Entscheidungen wie die von Amazon wie Relikte vergangener Zeit. Der Tech-Riese lässt ab 2025 alle Mitarbeitenden wieder fünf Tage pro Woche im Büro erscheinen – eine Maßnahme, die CEO Andy Jassy als notwendig für die Leistungsfähigkeit darstellt. Das suggeriert einen Trend zur Rückkehr in die Büros, der jedoch nicht existiert.
Andreas Weck ist Redakteur für das Ressort Arbeitswelt. Er sitzt in Berlin. Zuvor hat er für t3n als Silicon-Valley-Reporter aus San Francisco berichtet. Seine Expertise bewegt sich zwischen der New Work und der New Economy.