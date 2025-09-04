Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Podcast
Verpasse keine News mehr!

FAQ für Websites erstellen: Dieser Prompt macht es möglich

Für eine Website oder das Intranet musst du FAQ erstellen, aber dir liegen nicht einmal passende Fragen vor? ChatGPT, Microsoft Copilot und andere KI-Chatbots erleichtern dir diese Aufgabe.

Von Stella-Sophie Wojtczak
1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
FAQ für Websites erstellen: Dieser Prompt macht es möglich

Im Podcast „t3n MeisterPrompter“ geben Renate und Stella Tipps für arbeitsrelevante Prompts. (Foto: t3n)

Alice hat eine Herausforderung: Ihre Arbeitsaufgabe ist die Erstellung von FAQ. Allerdings fehlen der Zuhörerin von t3n MeisterPrompter Fragen, die sie als Basis nehmen kann. Mit dieser Herausforderung hat sie sich an die Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak gewandt. Die beiden haben für den Fall einen Prompt erstellt.

Anzeige
Anzeige

Sechsstufiger Prompt-Aufbau – mit einer Anpassung

Die beiden haben für den Fall einen Prompt erstellt. Der Aufbau erfolgt nach dem sechsstufigen Prinzip, allerdings mit einer wichtigen Anpassung.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Demzufolge wird im ersten Schritt die Rolle vergeben. Der KI-Chatbot wird zum „erfahrenen Content- und Servicemanager, mit exzellentem Gespür für Zielgruppenfragen“. Diese Rolle ist für die FAQ-Erstellung recht allgemeingültig und sollte für verschiedene Branchen funktionieren.

Anzeige
Anzeige

Nach der Rollenvergabe kommt die ausführliche Aufgabenstellung

Im zweiten Schritt wird die Aufgabe beschrieben – dieses Mal sehr umfangreich in einem Schritt-für-Schritt-Plan. Aufgeführt sind fünf Punkte.

Wichtig ist dabei: Anders beim üblichen Prompt-Aufbau werden Kontext, Zielgruppe, Tonalität und Beispiele in diesen Punkten verarbeitet. Ziel ist es, ChatGPT, Microsoft Copilot und anderen KI-Chatbots so eine Reihenfolge der Abarbeitung vorzugeben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Im ersten Schritt verweist du auf Informationen, die du als Datei oder Link einfügst. Das ist etwa deine Website oder vorhandene Info-Materialien. Details zu den weiteren Schritten hörst du in der verlinkten Podcast-Folge. In den Shownotes der Episode befindet sich die Prompt-Vorlage zum Kopieren und Anpassen.

Podcast über Apple, Spotify oder andere Plattformen abonnieren

Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gebt dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter“ ein. Alternativ findet ihr direkte Verlinkungen:

Anzeige
Anzeige

Du hast einen Vorschlag für ein Episoden-Thema? Schreib uns unter meisterprompter@t3n.de. Alternativ erreichst du Renate über Instagram und Tiktok unter @renate.gpt oder du meldest dich auf Instagram oder Tiktok unter @t3n_magazin.

Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren