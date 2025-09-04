FAQ für Websites erstellen: Dieser Prompt macht es möglich

Im Podcast „t3n MeisterPrompter“ geben Renate und Stella Tipps für arbeitsrelevante Prompts. (Foto: t3n)

Alice hat eine Herausforderung: Ihre Arbeitsaufgabe ist die Erstellung von FAQ. Allerdings fehlen der Zuhörerin von t3n MeisterPrompter Fragen, die sie als Basis nehmen kann. Mit dieser Herausforderung hat sie sich an die Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak gewandt. Die beiden haben für den Fall einen Prompt erstellt.

Sechsstufiger Prompt-Aufbau – mit einer Anpassung

Die beiden haben für den Fall einen Prompt erstellt. Der Aufbau erfolgt nach dem sechsstufigen Prinzip, allerdings mit einer wichtigen Anpassung.

Demzufolge wird im ersten Schritt die Rolle vergeben. Der KI-Chatbot wird zum „erfahrenen Content- und Servicemanager, mit exzellentem Gespür für Zielgruppenfragen“. Diese Rolle ist für die FAQ-Erstellung recht allgemeingültig und sollte für verschiedene Branchen funktionieren.

Nach der Rollenvergabe kommt die ausführliche Aufgabenstellung

Im zweiten Schritt wird die Aufgabe beschrieben – dieses Mal sehr umfangreich in einem Schritt-für-Schritt-Plan. Aufgeführt sind fünf Punkte.

Wichtig ist dabei: Anders beim üblichen Prompt-Aufbau werden Kontext, Zielgruppe, Tonalität und Beispiele in diesen Punkten verarbeitet. Ziel ist es, ChatGPT, Microsoft Copilot und anderen KI-Chatbots so eine Reihenfolge der Abarbeitung vorzugeben.

Im ersten Schritt verweist du auf Informationen, die du als Datei oder Link einfügst. Das ist etwa deine Website oder vorhandene Info-Materialien. Details zu den weiteren Schritten hörst du in der verlinkten Podcast-Folge. In den Shownotes der Episode befindet sich die Prompt-Vorlage zum Kopieren und Anpassen.

Podcast über Apple, Spotify oder andere Plattformen abonnieren

Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gebt dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter“ ein. Alternativ findet ihr direkte Verlinkungen:

Du hast einen Vorschlag für ein Episoden-Thema? Schreib uns unter meisterprompter@t3n.de. Alternativ erreichst du Renate über Instagram und Tiktok unter @renate.gpt oder du meldest dich auf Instagram oder Tiktok unter @t3n_magazin.