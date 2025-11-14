Eine Bakterien-WG mit außergewöhnlichen Eigenschaften könnte die Textilproduktion künftig umweltfreundlicher machen. Vorausgesetzt, der Plan eines südkoreanischen Teams um San Yup Lee vom Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) in Daejon geht auf. Die Forschenden haben zwei gentechnisch veränderte Bakterienarten vergesellschaftet, die gemeinsam dünne Zellulosefasern spinnen und zugleich färben. Davon berichten sie in der Fachzeitschrift Trends in Biotechnology.

Anzeige Anzeige

„Die Industrie ist auf synthetische Fasern auf Erdölbasis und auf Chemikalien zum Färben angewiesen, darunter Karzinogene, Schwermetalle und endokrine Disruptoren“, sagt Lee. Außerdem verschmutze sie Gewässer und Boden und setze große Mengen an Treibhausgasen frei. Pro Person war allein der Textilkonsum in der EU im Jahr 2022 für einen Landverbrauch von 323 Quadratmetern und Emissionen von durchschnittlich 355 Kilogramm CO₂ verantwortlich, was einer Autofahrt von etwa 1800 Kilometern mit einem Benziner entspricht.

Bakterielle Zellulose in Regenbogenfarben

Für ihr alternatives Verfahren vergesellschafteten die Forschenden gentechnisch manipulierte Bakterien der Art Komagataeibacter xylinus, die weiße Zellulose produzieren, und farbstoffbildende Escherichia coli. Ein Video zeigt das Ergebnis eines Laborversuchs: In einem eimergroßen Glas wächst ein dunkelviolettes Fasernetzwerk.

Anzeige Anzeige

Ein solcher Bakterienmix könne Fasern in allen Regenbogenfarben herstellen, berichten die Forschenden. Die Farben stammten aus zwei Molekülfamilien: Violaceine, die das Spektrum von grün bis violett abdecken, und Carotinoide, die Farben von gelb bis rot liefern. Die farbige bakterielle Zellulose eignet sich laut Studie als Alternative zu Kunststofffasern wie Polyester oder Nylon.

„Zunächst schlug das Vorhaben völlig fehl“, sagt Lee. „Entweder war die Zelluloseproduktion geringer als erwartet oder die Färbung blieb aus.“ Die beiden Bakterienarten hätten sich in ihrem Wachstum gegenseitig behindert. Schließlich habe das Team aber einen Weg gefunden, den Wachstumsstreit der Mikroben zu befrieden. Die Zellulosebakterien bekamen ein bisschen Vorlauf, um ihr Wachstum anzukurbeln. Erst danach gaben die Forschenden eine Anzucht der Farbstoffmikroben hinzu.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Schwierige Rottöne

Bei den Rottönen funktionierte das Vergesellschaften jedoch nicht. In diesen Fällen ließ das Team erst die Zellulose produzieren, erntete sie und färbte sie anschließend in den pigmentbildenden Kulturen ein. Die Forschenden testeten außerdem, ob die Farben beim Waschen und Erhitzen stabil blieben. Die besten Ergebnisse erhielten sie mit den Violaceinen. Diese Farben seien in den Waschtests sogar stabiler gewesen als synthetische Farbstoffe, berichten sie.

„Unsere Arbeit wird nicht sofort die gesamte Textilindustrie verändern“, räumt Lee ein. Das Hochskalieren der neuen Methode, um erste markttaugliche Stoffe aus der farbigen Bakterienzellulose zu fertigen, werde noch mindestens fünf Jahre dauern.

Anzeige Anzeige

Auch das Ernten und Reinigen der gefärbten Zellulose soll noch effizienter werden. Und der Erfolg hängt von den Randbedingungen ab, vom Preis der konkurrierenden Textilprodukte auf Erdölbasis und von der Bereitschaft der Verbraucher, für umweltfreundlichere Produkte mehr Geld zu bezahlen.