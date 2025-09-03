Fast 500-mal schneller als 5G: Ist dieser neue Chip die Zukunft des Mobilfunks?

Die Entwicklung von 6G schreitet unaufhörlich voran: Wie Science Alert berichtet, ist es einem Forschungsteam aus den USA und China jetzt gelungen, einen Chip herzustellen, der eine Übertragungsrate von 100 Gigabit pro Sekunde (GBit/s) ermöglicht. Zum Vergleich: 5G schafft gerade einmal ein Zehntel davon – und das auch nur theoretisch.

Der neue Chip übertrifft 5G um ein Vielfaches

6G-Mobilfunknetze werden voraussichtlich erst in den 2030er-Jahren eingeführt, aber die technologische Entwicklung findet schon heute statt. Ein Team aus Ingenieur:innen, die aus China und den USA stammen, hat jetzt einen 6G-Chip vorgestellt, der Internetgeschwindigkeiten von über 100 Gigabit GBit/s ermöglicht. Das ist zehnmal schneller als das theoretische Limit von 5G und sogar fast 500-mal schneller als dessen tatsächliche Durchschnittsgeschwindigkeit. Zwar wurden schon einige andere Prototypen entwickelt, die ähnliche Geschwindigkeiten erreichen konnten. Allerdings waren de Vorgänger nicht so effizient wie der neue Chip.

Trotz seiner Leistungsfähigkeit ist er winzig und misst gerade einmal 11 Millimeter mal 1,7 Millimeter – damit passt der Chip auf jede Fingerkuppe. In diesem kleinen Bauteil arbeitet er über ein Ultrabreitband von Frequenzen, das von 0,5 GHz bis 115 GHz reicht. Um dieses Spektrum abzudecken, sind normalerweise neun verschiedene Radiobänder erforderlich, was eine Vielzahl an Komponenten notwendig macht.

Der neu entwickelte Chip nutzt stattdessen einen elektro-optischen Modulator, der Funksignale in optische Signale umwandelt. Umgekehrt erzeugt der Chip mithilfe von opto-elektronischen Oszillatoren die erforderlichen Funkfrequenzen im Ultrabreitband. Entwickelt wurde er von Wissenschaftler:innen der Peking-Universität, der City University of Hong Kong sowie der University of California in Santa Barbara.

Bis 6G für alle verfügbar ist, wird es noch dauern

Der neue Chip erreicht Geschwindigkeiten von über 100 GBit/s. Zum Vergleich: Die aktuelle 5G-Technologie schafft maximal 10 GBit/s, in der Praxis befinden sich die Werte allerdings noch deutlich darunter. In den USA liegen die durchschnittlichen Übertragungsraten bei 150 bis 300 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) und auch deutsche Mobilfunkanbieter bieten derzeit maximal 300 Mbit/s an.

Nach dem Start des Ausbaus im Jahr 2019 sollen bis 2025 laut der Telekom 99 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgt sein. Bis Unternehmen die nötige Infrastruktur für 6G bereitgestellt haben, muss zwar noch viel passieren – die neue Technologie gilt aber als unvermeidlich. 6G ist die Grundlage, um den wachsenden Datenverbrauch, der zum Beispiel durch UHD-Streaming oder moderne KI-Tools entsteht, abdecken zu können.

