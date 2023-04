Smartphone aufladen: FBI empfiehlt USB-Kondom für öffentliche Ladeterminals

In einer Pressemitteilung empfiehlt die US-Regulierungsbehörde FCC, beim Verwenden von öffentlichen USB-Ladeterminals – etwa auf Flughäfen oder in Hotellobbys – ein sogenanntes USB-Kondom zu verwenden. So nennt man USB-Adapter, die die Pins blockieren, die dem Datentransfer dienen und demnach nur den reinen Ladestrom auf das eigene Gerät lassen. Doch es gibt noch andere Präventionsmaßnahmen gegen Cyberdiebstähle per Juice-Jacking. Das FBI hat die Empfehlungen nun weitergeleitet.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Bei dieser Methode haben Cyberkriminelle genau diese Zielgruppe im Sinn: arglose Smartphone- und Tablet-Besitzer, die nur ihr Gerät aufladen wollen. Böswillige können entweder Malware auf den öffentlichen USB-Ladestationen installieren und so Zugriff auf das System erhalten.

Alternativ können sie auch ihrerseits einen USB-Adapter dazwischenschalten, der entsprechende Aktionen ausführt. Es gibt Berichte, dass präparierte Ladekabel als Werbegeschenke verteilt wurden. Das Ergebnis ist immer dasselbe: Daten, Logins und Passwörter gelangen in die Hände von Kriminellen.

Die FCC nennt gleich eine ganze Reihe von Maßnahmen, um dem Juice-Jacking vorzubeugen. Zunächst – wie erwähnt – hilft der Einsatz eines USB-Kondoms. Die Geräte gleichen kleinen USB-Sticks, mit dem Unterschied, dass sie wiederum einen USB-Anschluss tragen. Sie blockieren die Kanäle, über die normalerweise Daten versendet werden, und lassen nur den reinen Ladestrom durch. Der Preis der USB-Data-Blocker variiert zwischen 3 und 26 Euro.

Alternativ kann man auch die Benutzung von USB-Ladestationen ganz vermeiden und sucht stattdessen nach einer Wechselstromsteckdose. Dazu sollte man immer ein Netzteil plus Ladekabel dabeihaben. Das entspricht auch der zweiten Empfehlung der US-Behörde: Mit eigener Ladeausrüstung ist man auf der sicheren Seite.

Auch eine eigene Powerbank hilft dabei, nicht auf öffentliche Ladestellen angewiesen zu sein. Nicht zuletzt sollte man bei der Aufforderung „Daten freigeben oder nur aufladen?“ immer nur letztere Option wählen.

Mehr zu diesem Thema Smartphone USB