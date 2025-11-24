Herkunft enthüllt: Was ein neues Feature auf X über die Anhänger von Trump verrät

Ein neues Feature auf X zeigt die Standorte von Accounts an. Das gefällt vielen Trump-Fans nicht. (Bild: Kovop/Shutterstock)

Seit Multimilliardär Elon Musk im Oktober 2022 Twitter gekauft und später in X umbenannt hat, gab es schon einige umstrittene Änderungen auf der Plattform. So haben Nutzer:innen die Möglichkeit, die Postings von Accounts zu sehen, obwohl sie von diesen blockiert wurden.

Neues X-Feature blamiert Maga-Influencer

Ein neues Feature auf X hat jetzt allerdings für Irritationen im Lager der Unterstützer:innen von Donald Trumps Maga-Bewegung (Make America Great Again) gesorgt. Anders als die durchlässige Blockierfunktion wurde dieses Feature schnell wieder kassiert. Vorerst zumindest.

Was war passiert? Am 22. November 2025 hatte X-Produktchef Nikita Bier eine Funktion namens „About this Account“ angekündigt, mit der Nutzer:innen besser überprüfen können sollen, ob Inhalte auf X echt sind. Durch einen Klick auf das Anmeldedatum eines X-Accounts wird damit unter anderem angezeigt, in welchem Land oder welcher Region der Account registriert wurde.

Pläne für ein solches Feature hatte X schon im Oktober 2025 verlautbaren lassen. Die Kritik daran, etwa, dass das Nutzer:innen in autokratischen Systemen oder Diktaturen gefährden und auch Doxxing befördern könne, ließ X nicht gelten. Darüber hinaus sei es ohnehin kaum möglich, die Daten von per VPN angemeldeten Accounts zu verifizieren, wie Business Insider schreibt.

Angeblich aufgrund der nicht exakten Datenbasis und der vor allem bei älteren Accounts fehlerhaften Informationen schaltete X laut Bier das Feature noch am Tag seiner Einführung wieder ab. Die Funktion werde am Dienstag, dem 25. November, zurückgebracht. Er schrieb aber wenige Stunden später auch: „Ich brauche einen Drink“.

Nutzer nehmen Maga-Accounts unter die Lupe

Da hatten X-Nutzer:innen schon begonnen, bekannte Accounts nach verdächtigen Details zu durchforsten. Was vor allem US-Nutzer:innen auffiel: Die Betreiber:innen vieler reichweitenstarker Maga-Accounts („Make America great again“) mit Namen wie „MAGA NATION“ leben offenbar gar nicht in den USA, sondern in Russland und anderen osteuropäischen Ländern, in Nigeria, Bangladesch oder Thailand.

Dem Autor und Marketingexperten Adam Cochran zufolge hätten sich „viele der größten Maga-Influencer:innen – wie erwartet – als von ausländischen Bot-Farmen betriebene Accounts entpuppt“. Dieser Blick hinter die Kulissen habe gezeigt, „wie viel von dem MAGA-Hass nichts als russische Propaganda“ sei.

Haben Musk oder Trump Druck ausgeübt?

Ob die „About this Account“-Funktion tatsächlich aufgrund einer Intervention Elon Musks, wegen des Drucks der Maga-Bewegung oder gar Donald Trumps gecancelt wurde, wie im gegnerischen Lager gemutmaßt, lässt sich freilich nicht bestätigen. Ein Geschmäckle hat das Ganze dadurch aber schon.