Radikale Sparmaßnahmen: Diese Features soll Tesla beim günstigen Model Y gestrichen haben

Bei der Billig-Version des Model Y hat Tesla wohl kräftig gespart. (Foto: Vitissimo/Shutterstock)

Im April 2024 hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Tesla Pläne für ein 25.000-Dollar-Auto, Model 2 genannt, gecancelt hat. Tesla-Chef Elon Musk hatte Reuters daraufhin vorgeworfen zu lügen – wohl wissend, dass das Projekt tatsächlich einige Wochen zuvor begraben worden war.

Tesla will Model Y leistbar schrumpfen

Stattdessen versucht Tesla offenbar, abgespeckte Versionen bestehender Fahrzeuge günstiger anbieten zu können. Im Juli 2025 gestand Musk ein, dass es sich beim ersten der für die erste Jahreshälfte 2025 angekündigten „leistbaren neuen Modellen“ schlicht um ein Model Y handeln werde.

Ein erstes der günstigen Model Y soll laut Tesla schon im Juni 2025 produziert worden sein. Der allgemeine Marktstart erfolge demnach in den kommenden Monaten.

Tesla greift zu radikalen Einsparungen

Bis jetzt ist davon zwar noch nichts zu sehen. Allerdings sind Details zu den Sparmaßnahmen ans Licht gekommen, die Tesla vorgenommen haben soll, um eine Billigversion des Model Y zu realisieren. Und die dürften radikal ausgefallen sein.

Wie Electrek berichtet, hat der auf die Analyse von Tesla-Firmware spezialisierte Hacker „Green“ darin entsprechende Informationen ausfindig machen können. Demnach wird das Fahrzeug intern als E41 bezeichnet.

Billigversion fehlen zahlreiche Funktionen

Und Tesla hat Zahl und Umfang der Funktionen massiv eingedampft. So soll die Rückfahrkamera ohne Heizung daherkommen. Es wird keine elektrisch einklappbaren Außenspiegel, keine Türbeleuchtung, kein Glasdach und keine Bildschirme in der hinteren Sitzreihe geben.

Auch beim Audiosystem soll Tesla den Sparstift angesetzt haben. Ebenfalls eingespart wurden Funktionen bei der Sitzverstellung sowie der Beleuchtung im Inneren. Zudem soll die Frontpartie überarbeitet und die Fahrwerkskomponenten vereinfacht worden sein.

Stahl und Stoff: Günstigere Materialien

Statt hochwertiger Materialen setzt Tesla den geleakten Informationen zufolge bei den Rädern auf Stahl und beim Innendesign auf einen Stoffhimmel. Ähnlich wie bei der in Mexiko verkauften Basisversion des Model 3 könnte Tesla zudem auf Stoff- statt Lederbezüge setzen.

Allen Einsparungen zum Trotz soll der Preis nicht auf 25.000 US-Dollar sinken. Stattdessen dürften eher 35.000 Dollar aufgerufen werden – immerhin eine Ersparnis von rund 10.000 Dollar gegenüber dem Preis für die Vollversion des Model Y.

Billig-Strategie beim Cybertruck gescheitert

Ob Tesla mit diesen drastischen Sparmaßnahmen aber Interessierte zum Kauf des Model Y bringen kann, ist fraglich. Beim Cybertruck war ein ähnlicher Versuch nach hinten losgegangen. Eine um nur 10.000 Dollar günstigere Version des Pickup-Trucks, der aber wichtige Funktionen fehlten, fand offenbar kaum Abnehmer:innen.