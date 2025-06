t3n MeisterPrompter: Mit diesem Prompt verbesserst du deine Feedback-Gespräche

Die Möglichkeit, Feedback-Gespräche im Alltag zu üben, haben wir in der Regel nicht. Dabei kann bei dem Dialog zur eigenen Leistung oder der von Mitarbeiter:innen eigenes schiefgehen. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz gelingt die Vorbereitung solcher möglicherweise heiklen Termine leichter.

KI nimmt die Rolle des Gegenübers ein

Spannend ist etwa, sich selbst beim Geben von Feedback zu hinterfragen. Genau das haben Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak in der jüngsten Podcast-Episode gemacht. Bei t3n MeisterPrompter stellen sie eine Vorlage vor, mit der sich Feedback geben und empfangen trainieren lässt.

Zuerst haben die beiden das Feedback geben ausprobiert. Dafür wird der Chatbot in die Rolle des:der Gesprächspartner:in versetzt. Ziel ist es ein Gespräch zu simulieren, bei dem die KI laufend Feedback gibt.

Damit das gelingt, muss zu Beginn des Prompts die Rolle der KI beschrieben werden. „Simuliere mit mir ein Gespräch, in dem ich einem Kollegen konstruktives Feedback geben möchte. Der Anlass: [Er hält Abgabefristen regelmäßig nicht ein.] Übernimm die Rolle des Kollegen“, so beginnt die Vorlage. Die Textpassage in der eckigen Klammer füllst du individuell, je nach Anlass, aus.

Rolle mit möglichst genau beschreiben

Anschließend wird die Art der Person beschrieben: Wie soll sie reagieren? Beim Ausfüllen solltest du dich an dem:der Kolleg:in orientieren, mit der du das Gespräch schließlich führen möchtest.

Im Prompt muss zudem klar erwähnt werden, dass nach jeder Antwort nicht nur die Reaktion, sondern auch eine Einordnung deiner Eingabe mit Tipps zur Verbesserung erfolgen soll. Im Test von Renate und Stella hat das anfangs besonders einen KI-Chatbot herausgefordert.

Welcher das war und wie der Prompt genau aufgebaut sein muss, hörst du in der verlinkten Folge. In den Shownotes findest du zudem die Vorlage, mit der du arbeiten kannst.

