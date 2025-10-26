Anzeige
News
Sagittarius A*: Ist das Schwarze Loch im Zentrum der Galaxie ein interstellares Versteck?

Stellt euch vor, das Schweigen im All ist kein Zeichen von Leere, sondern von extremer Vorsicht. Eine neue Studie liefert eine faszinierende physikalische Begründung dafür.

Von Dieter Petereit
3 Min.
Das supermassereiche schwarze Loch unserer Galaxie, Sagittarius A*, von der Linse des Event Horizon Telescopes eingefangen (Foto: EHT Collaboration)

Die Frage „Wo sind alle?” – besser bekannt als das Fermi-Paradoxon – beschäftigt die Wissenschaft seit Jahrzehnten. Zwei Forscher, Chris Reiss und Justin C. Feng, schlagen nun eine provokante Antwort vor.

In einem Anfang Oktober 2025 erschienen Fachbeitrag (PDF) legen sie dar, dass hoch-entwickelte Zivilisationen existieren könnten. Sie sollen sich jedoch absichtlich in die extreme Zeitdilatation nahe dem supermassiven Schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie, Sagittarius A*, zurückgezogen haben.

Das Zwillingsparadoxon als galaktische Bremse

Die Forscher des Central European Institute for Cosmology and Fundamental Physics (CEICO) im tschechischen Prag argumentieren nicht mit exotischer Physik wie „Warp-Antrieben“, sondern mit Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie.

Das Kernproblem interstellarer Expansion sei nicht die Distanz, sondern die Zeit. Selbst wenn Reisen mit annähernd Lichtgeschwindigkeit möglich wären, entstünde ein extremes „Zwillingsparadoxon”. Wie Universe Today berichtet, würde ein Team auf einer Rückreise zur Erde Zehntausende von Jahren in die Zukunft blicken, während es selbst nur Jahrzehnte gealtert ist.

Eine solche Zivilisation würde zeitlich zerrissen. Die Lösung, so Reiss und Feng: Die gesamte Zivilisation migriert kollektiv in einen zeitdilatierten Red Frame (rotverschobenen Rahmen). In einem extrem nahen Orbit um Sagittarius A* würde die Zeit für sie extrem langsam vergehen.

Ein Jahr in diesem Orbit könnte 100 Jahren oder mehr im Rest der Galaxie (dem Blue Frame) entsprechen. So könnten sie das Universum im Zeitraffer beobachten und blieben als Gesellschaft synchron.

Physik trifft auf „The 3 Body Problem“

Warum aber sollte eine Zivilisation das tun? Hier verknüpft die Studie die Physik mit der „Dunkle-Wald-Hypothese“.

Dieses Konzept, bekannt aus der populären Science-Fiction-Trilogie „The 3 Body Problem“, postuliert, dass Zivilisationen sich aus Angst vor Entdeckung und Auslöschung verstecken.

Reiss und Feng liefern nun die physikalische Begründung für diese Paranoia. Aus der Perspektive einer Red-Frame-Zivilisation, in der die Zeit langsam vergeht, entstehen Bedrohungen im Universum blitzschnell.

Unsere gesamte menschliche Entwicklung von Jäger:innen und Sammler:innen bis zur Fähigkeit, Sonden ins All zu schicken, wäre für sie in weniger als einem Jahr abgelaufen.

Gleichzeitig wären ultra-relativistische Schiffe extrem verwundbar. Die Forscher berechneten, dass ein nur 100 Kilogramm schweres Objekt im Weg eines solchen Schiffes eine Einschlagsenergie ähnlich dem Chicxulub-Asteroiden freisetzen würde. Der Chicxulub-Asteroid ist der Himmelskörper (mit einem geschätzten Durchmesser von 10–15 Kilometern), der vor 66 Millionen Jahren auf der Halbinsel Yucatán einschlug und das Aussterben der Dinosaurier (sowie von etwa 75 Prozent allen Lebens auf der Erde) verursachte.

Der logische Schluss sei daher, sich an den sichersten, zeitlich langsamsten Ort zurückzuziehen und absolut still zu sein.

Eine Frage der Kardaschow-Skala

Die Studie skizziert diese Migration als einen evolutionären Pfad, abhängig von der technologischen Reife einer Zivilisation, gemessen auf der Kardaschow-Skala.

Eine Zivilisation zwischen Typ I und Typ II (die die Energie eines Planeten oder Sterns nutzt) könnte einen Orbit um Sagittarius A* aufrechterhalten.

Der limitierende Faktor wären hier die enormen Gezeitenkräfte, die auf Materie in der Nähe eines Schwarzen Lochs wirken.

Eine spätere Typ-III-Zivilisation, die galaktische Energien kontrolliert, könnte gar eine Megastruktur aus einem „Ring von Schwarzen Löchern“ bauen. Diese Struktur würde eine permanente, stabile Zeitdilatation gewährleisten, ohne dass die Schiffe permanent Energie für den Antrieb aufwenden müssen.

Reine Theorie oder bald nachweisbar?

Die Hypothese von Reiss und Feng ist zweifellos elegant, da sie ohne spekulative Physik auskommt. Sie bleibt jedoch eine theoretische Lösung für ein Paradoxon, dessen Grundannahmen (etwa, dass Aliens überhaupt expandieren wollen) selbst umstritten sind.

Die Autoren merken zudem kritisch an, dass allein die Energie, um den ‘Widerstand’ des Gases um das Schwarze Loch auszugleichen, immens wäre. Sie schätzen diesen Wert auf die Leuchtkraft eines Braunen Zwergs (eines gescheiterten Sterns). Die ist zwar kosmisch schwach, übersteigt die Energieproduktion unserer gesamten menschlichen Zivilisation aber um das Millionenfache.

Sollten sich dort jedoch Zivilisationen aufhalten, könnten sie nachweisbar sein. Konflikte um die knappen „Orbital-Plätze“ oder der Energieausstoß ihrer Antriebe könnten Signaturen erzeugen, die wir eines Tages mit besseren Teleskopen messen können.

