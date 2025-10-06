Mit Vorhersagen im Tech-Bereich ist das so eine Sache. Eigentlich kann niemand genau sagen, wie sich eine Technologie in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird und ob sie überhaupt die Marktreife erlangt. Nicht selten stellen sich Prognosen als falsch heraus und die Übergänge zur Science-Fiction-Literatur sind fließend. Dennoch treffe ich nun eine solche Vorhersage, denn ich konnte die Technologie, auf die meine Vorhersage sich bezieht, bereits ausprobieren und feststellen: Die Grundlage dafür ist schon gelegt. Außerdem: Falls ich komplett danebenliege, kann man mir diesen Artikel in zehn Jahren immerhin genüsslich unter die Nase reiben.

Fernseher werden sich bald steinzeitlich anfühlen

Ich sage voraus, dass in spätestens zehn Jahren, vielleicht auch schon früher, die Verkaufszahlen für Fernseher und wahrscheinlich auch die sämtlicher anderer Monitore komplett einbrechen werden. Warum? Weil niemand mehr Lust haben wird, auf einem physischen Display Inhalte zu konsumieren. Monitore werden uns sogar altbacken und veraltet vorkommen. Und was wird stattdessen verwendet? Virtuelle Displays!

In den vergangenen Monaten habe ich viel Zeit mit der Quest 3 von Meta verbracht und die Vision Pro von Apple zweimal ausprobieren dürfen. Beide AR-Headsets besitzen einen Mixed-Reality-Modus, beide blenden damit virtuelle Fenster in die reale Umgebung ein und mit beiden konnte ich einen Mac verbinden und daran arbeiten. Bei der Vision Pro per Knopfdruck, bei der Quest 3 mithilfe von Apps wie Immersed oder Meta Quest Remote Desktop.

Dabei sind mir mehrere Dinge aufgefallen, die noch nicht wirklich gut funktionieren. Die Auflösung der Quest 3 ist in Mixed Reality zum Beispiel nicht optimal und die Vision Pro kann einen Mac ohne Tastatur und Maus nicht steuern – die von der Brille bekannte Blick- und Handgesten-Steuerung funktioniert dort schlicht nicht. Und dann kommt da ja noch der Fakt ins Spiel, dass man eine schwere Brille auf der Nase trägt, die einen erst einmal komplett von der Außenwelt abkapselt. Aber eine Sache gibt es bei beiden Brillen dennoch, die mich sofort überzeugt hat.

Man gewöhnt sich innerhalb von Minuten an virtuelle Displays

Denn es ist erstaunlich, wie schnell man sich daran gewöhnt, dass man auf keine echten, sondern nur auf virtuelle Displays schaut. Die virtuellen Fenster schweben so fest und realistisch im Raum, man vergisst innerhalb weniger Augenblicke, dass sie nur virtuell sind. Und wer etwas länger so arbeitet, vermisst bei einem physischen Monitor schnell die Möglichkeit, dessen Größe oder das Seitenverhältnis zu ändern. Mal versucht, einen echten Fernseher von 16:9 auf ein Format passend für Kinofilme zu bringen? Oder von 32 auf 80 Zoll zu vergrößern? Eben, geht nicht. Bei einem virtuellen Display muss man nur einmal an der Ecke des Displayrandes kurz ziehen, fertig.

Es gibt aber noch mehr Nachteile von physischen Monitoren, die wir in Kauf nehmen, weil es keine Alternative gibt. Denn was ist, wenn ein physischer Monitor oder Fernseher ausgeschaltet ist? Dann steht auf dem Schreibtisch oder im Wohnzimmer ein großer schwarzer Rahmen, der Platz wegnimmt, einstaubt und wirklich nicht schön aussieht. Nicht ohne Grund versuchen Hersteller wie Samsung diese Tatsache mit Holzrahmen und Kunstwerken zu kaschieren.

Und dann ist da ja noch das Gewicht. Niemand würde zum Beispiel auf die Idee kommen, bei einer Workation den eigenen Monitor vom Schreibtisch mitzunehmen. Also muss man in der Zeit oder auch beim Arbeiten in einem Café mit den 13 Zoll des Rechners auskommen. Auch hier wären virtuelle Displays klar im Vorteil.

Noch sind wir technisch nicht so weit, aber wenn …

So schön diese Theorie von mir klingt, muss ich natürlich eingestehen, dass wir technisch noch nicht so weit sind, dass virtuelle Monitore physische ablösen. Die Brillen sind, wie beschrieben, zu groß und ich zumindest möchte in einem Café nicht mit so einem Ding auf der Nase arbeiten. Und dann gibt es noch ein zweites großes Problem. Bisher sehe nur ich, was auf den virtuellen Monitoren passiert. Selbst wenn ich mehrere AR-Brillen in meinem Haushalt hätte, Freundeskreis und Familie könnten nie mit mir zusammen einen Kinofilm schauen.

Aber das wird sich ändern und es wird technische Lösungen dafür geben. In naher Zukunft wird man mit anderen AR-Nutzer:innen Monitore virtuell teilen können und auch die Größe der AR-Brillen wird immer kleiner und praktischer werden. Sowohl Mark Zuckerberg als auch Tim Cook haben schon verraten, dass ihre Headsets nur eine Übergangslösung sind. Ziel der ganzen Entwicklung werden Geräte sein, die nicht größer und schwerer als eine normale Brille sind.

Natürlich wird auch dann der Fernseher nicht sofort aussterben, aber zumindest die Verkäufe werden drastisch sinken, bis sie irgendwann ganz einbrechen. Merkt euch meine Worte, 2034 sprechen wir noch einmal darüber.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 23.07.2024 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

