Blick unter die Haube: Details von Ferraris erstem Elektroauto vorgestellt

Vom Ferrari Elettrica wurden erste Details bekannt gegeben.

„Heute ist ein historischer Tag für uns. Wir alle haben Gänsehaut“: Mit diesen Worten hat sich Ferraris CEO Benedetto Vigna am Donnerstag an die Belegschaft gewandt. Erstmals in der langen Geschichte des traditionsreichen italienischen Autoherstellers wurde Teile des ersten Elektroautos vorgestellt – erst einmal intern.

Höchstgeschwindigkeit: 310 km/h, Reichweite: mindestens 530 Kilometern

Laut der Nachrichtenagentur Reuters war die Veranstaltung am Hauptsitz in Maranello „streng geheim“. Auf einer Bühne sei eine Ferrari-rote Abdeckung zurückgezogen und das serienreife Chassis des Elettrica enthüllt worden: eine Fahrzeugbasis mit Batteriepack und Elektromotor, allerdings ohne Räder und Außenhaut.

Das fertige Auto wird voraussichtlich kommendes Jahr der Öffentlichkeit vorgestellt, kosten dürfte es mindestens 500.000 Euro. Erste Daten wurden aber schon bekannt. So soll Elettrica eine Höchstgeschwindigkeit von 310 Kilometern pro Stunde erreichen (das wäre etwas langsamer als die meisten Ferrari-Modelle mit Verbrennungsmotor) und eine Reichweite von mindestens 530 Kilometern haben.

Speziell entwickeltes Soundsystem soll für Ferrari-Sound sorgen

Um den Fahrer:innen trotz des E-Antriebs den unverwechselbaren Ferrari-Sound zu bescheren, soll der viertürige Wagen über ein speziell entwickeltes Soundsystem verfügen, das die tatsächlichen Vibrationen des Antriebsstrangs verstärkt – und so den bisher bekannten Sound erzeugt. Das Fahrgestell und auch die Karosserie werden laut einer Ferrari-Pressemitteilung erstmals aus 75 Prozent recyceltem Aluminium hergestellt, was eine Gesamteinsparung von 6,7 Tonnen Co² für jedes gebaute Fahrzeug zur Folge haben soll.

Die Umstellung vom Verbrennungsmotor auf E-Technologie ist für die Automobilindustrie eine Herausforderung – und ganz besonders für Sportwagen-Unternehmen, wie Ferrari. CEO Benedetto Vigna fügte deshalb auch schnell an, das Elektroauto werde die bestehenden Modelle des italienischen Unternehmens ergänzen, nicht ersetzen. Das Thema ist ein sensibles: Laut Reuters wurde die Veröffentlichung eines zweiten Elektromodells von Ferrari aufgrund mangelnder Nachfrage auf 2028 verschoben wurde. Konkurrent Lamborghini hat seinerseits die Markteinführung seines ersten Elektrofahrzeugs auf 2029 verschoben, da der Markt noch nicht bereit sei.

Da sieht Ferraris langfristiger Geschäftsplan vor

Ferrari strebt laut dem am Donnerstag vorgestellten langfristigen Geschäftsplan an, bis 2030 20 Prozent seiner Modellpalette vollelektrisch zu gestalten. Dies liegt deutlich unter dem 40-Prozent-Ziel, das das Unternehmen vor drei Jahren für 2030 festgelegt hatte.

Das von der EU beschlossene Verbrennerverbot ab 2035 setzt Ferrari nicht so sehr unter Druck wie viele andere Automobilhersteller, da der italienische Konzern Modelle mit Verbrennungsmotoren verkaufen kann, die mit teuren synthetischen E-Fuels betrieben werden, die sich seine Kund:innen leisten können.