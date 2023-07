10 Min Ladezeit, 1.200 Kilometer Reichweite: Toyotas Durchbruch bei Festkörperakkus

Für Käufer:innen von Elektroautos sind unter anderem zwei Fragen wesentlich: Wie weit kann man mit dem Pkw fahren und wie lange dauert es, die Batterien im Bedarfsfall wieder aufzuladen? Ziemlich weit und ziemlich kurz, so könnte man die neuesten Ergebnisse aus dem Hause Toyota zusammenfassen.

Laut Keiji Kaita, dem Präsidenten des Forschungs- und Entwicklungszentrums für CO2-Neutralität bei Toyota, hat sich sein Team erfolgreich folgendem Problem angenommen: Derzeit seien Batterien „zu groß, zu schwer und zu teuer“, sagte er gegenüber der Financial Times. Und genau das wolle man sowohl bei den Flüssig- wie auch bei den Festkörperbatterien drastisch ändern.

1.200 Kilometer Reichweite, aufgeladen in 10 Minuten

„Was das Potenzial anbelangt, so wollen wir all diese Faktoren halbieren“, so Kaita. Er sprach von einem „technologischen Durchbruch“, der bereits gelungen sei. Nachdem sein Forschungsteam eine Methode gefunden habe, um die Stabilitätsprobleme bei Festkörperakkus zu lösen, könnte schon 2027 oder 2028 die Serienproduktion entsprechender Akkus starten.

1.200 Kilometer soll deren Reichweite betragen, wobei es gleichzeitig höchstens zehn Minuten dauern soll, die Festkörperakkus wieder aufzuladen. Da die benötigten Materialien einfacher hergestellt werden könnten als bei den derzeit gebräuchlichen Lithium-Ionen-Akkus, dürften die Kosten unterdessen ähnlich hoch sein oder sogar sinken.

Toyota überholt Konkurrenten

Damit ist Toyota Konkurrenten wie Mercedes-Benz, Volkswagen oder Stellantis einen entscheidenden Schritt voraus. Perspektivisch wollen auch sie Festkörperakkus statt Lithium-Ionen-Akkus in ihren Elektroautos einsetzen, konnten bislang aber keine großen Erfolge vermelden.

Toyota war lange bekannt dafür, eher auf Wasserstoffantrieb und Plug-in-Hybride zu setzen. Ende 2021 kam dann die Ankündigung, 30 Elektromodelle bis 2030 herausbringen zu wollen. Ab 2035 sollen von Toyota nur noch Fahrzeuge auf den internationalen Markt kommen, die emissionsfrei sind. Neben batterieelektrischen Autos können damit aber auch solche gemeint sein, die mit Wasserstoff betrieben werden.

