FEX: Die Band hinter dem mysteriösesten Song des Internets kommt aus Kiel

Mindestens seit 2007 jagt die Internetgemeinde einem Rätsel nach, das sich um einen Radiomitschnitt aus den 1980er-Jahren dreht. Auf der Kassette zu hören war ein vermeintlich typischer New-Wave-Song – aber weder Name noch Band ließen sich herausfinden.

Rätsel um mysteriöses Lied gelöst

Jetzt ist das Rätsel um das vielleicht „mysteriöseste Lied im Internet“ – so heißt zumindest ein entsprechender Reddit-Thread – gelöst, wie Spiegel Online berichtet. Demnach handelt es sich um den Song Subways of your Mind von der in Kiel beheimateten Band FEX.

Zuvor waren zahlreiche Versuche, Song und Band zu enthüllen, gescheitert. Dabei hatten sich nicht nur Tausende Musikfans, sondern auch millionenfach geklickte Youtube-Kanäle, Musikmagazine und Radiosender in die Suche eingeschaltet.

Das Problem: Der Song ließ sich mit herkömmlichen Online-Recherchen nicht auffinden. Der Text war in den einschlägigen Lyrics-Datenbanken schlicht nicht zu finden. Nicht einmal über den korrekten Songtitel herrschte Einigkeit. Die Theorien reichten von Like the Wind bis The Sun will never shine.

Dem Reddit-Nutzer „marijn1412“ ist es jetzt trotz aller Hürden gelungen, die Band aufzuspüren. Auf die richtige Spur brachte ihn ein Artikel aus der Nordwest-Zeitung über die Band FEX, die 1984 einen Bandwettbewerb in Bremen gewonnen hatte.

Zeitungsarchiv bringt Aufklärung

Zuvor hatte der findige Musikfan nach Bands gesucht, die bei dem NDR-Bandevent Hörfest aufgetreten waren. Das dortige Line-up stand bei der Suche nach dem mysteriösen Fans schon länger im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. „marijn1412“ fand dabei eine Verbindung zu Michael Hädrich, der bei FEX Keyboard und Gitarre spielte.

Nachdem er Hädrich kontaktiert und um alte Aufnahmen gebeten hatte, stellte sich heraus, dass es sich bei dem Song um das FEX-Lied Subways of your Mind handelte. Nach kurzer Bedenkzeit – und nachträglicher Registrierung des Songs bei der Gema – erlaubte die „absolut überwältigte“ Band die öffentliche Lösung des Rätsels.

Neuauflage des Songs geplant

Jetzt plant die Band eine Neuauflage des Songs, ist allerdings aktuell noch auf der Suche nach dem dazugehörigen Masterband. Mal schauen, ob sich die neu gemasterte Version des einstigen Mysteriums zu einem Charthit mausern kann. Ein solcher war der Band in den 1980er-Jahren jedenfalls verwehrt geblieben.

