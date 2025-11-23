Klage gegen Figure AI: Ex-Sicherheitschef warnt, dass humanoide Roboter uns töten könnten

Im März 2024 sorgte ein Video für Aufsehen, in dem ein humanoider Roboter auf gesprochene Befehle zu reagieren und Aufgaben selbstständig auszuführen schien. So reichte das Modell 01 von Figure AI einer Person einen Apfel, nachdem diese den Roboter um „etwas zu essen“ gebeten hatte.

Figure AI: Kaum Sicherheitsvorkehrungen?

Diese Demo soll den auf Roboter spezialisierten Sicherheitsexperten Robert Gruendel dazu gebracht haben, bei Figure AI anzuheuern. In seiner neuen Funktion als Sicherheitschef des Roboter-Startups fiel ihm allerdings schnell auf, dass es Figure AI an den einfachsten Sicherheitsvorkehrungen fehlte.

Wie aus einer Klage hervorgeht, die Gruendel am 20. November 2025 vor einem Bundesgericht im US-Bundesstaat Kalifornien eingereicht hat, gab es etwa kein System zur Meldung von Vorfällen. Auch Prozesse zur Bewertung von Risiken für die Roboter fehlten komplett.

Sicherheitschef: Bedenken ignoriert

Um die Sicherheit kümmerte sich firmenweit lediglich eine externe Person, die allerdings kaum Erfahrungen im Bereich Robotertechnik gehabt haben soll. Gruendel wendete sich mit seinen Bedenken an die Firmenleitung – und diese zeigte sich zunächst auch aufgeschlossen, wie Gizmodo schreibt.

CEO Brett Adcock und Chefingenieur Kyle Edelberg genehmigen einen von Gruendel erstellten Sicherheitsplan. Die anfängliche Billigung von Sicherheitsmaßnahmen seitens der Firmenspitze wendet sich aber rasch ins Gegenteil. Schon bald werden die Sicherheitsvorgaben ignoriert.

Investoren begrüßen Sicherheitsplan

Das Ganze eskaliert, als Figure AI plant, seine Roboter für den Einsatz im Haushalt vorzubereiten. Auch zu diesem Szenario entwirft Gruendel eigenen Angaben zufolge einen Sicherheitsplan, der – und jetzt wird es kritisch – potenziellen Investor:innen gezeigt wird.

Diese sollen sich daraufhin an dem Unternehmen beteiligt haben; der Plan allerdings wird von Figure AI ausgehöhlt. Für Gruendel eine Maßnahme, die sich als Betrug interpretieren ließe, wie es in der Klage heißt.

Roboter: Test zeigt potenzielle Gefahr

In den von Gruendel im Sommer 2025 durchgeführten Tests zeigt sich, wie gefährlich die humanoiden Roboter von Figure AI sein könnten. Demnach soll einer der Roboter aufgrund eines Fehlers mit großer Kraft gegen einen Kühlschrank geschlagen und dabei eine Person nur knapp verfehlt haben.

Der Schlag habe einen sechs Millimeter tiefen Riss in der Stahltür des Kühlschranks hinterlassen. Gruendels Berechnungen zufolge verfügten die Roboter über eine Kraft, die doppelt so groß sei wie nötig wäre, um einen menschlichen Schädel zu brechen.

Figure AI entlässt Sicherheitschef

Während Gruendel noch im Sommer 2025 eine Gehaltserhöhung bekommen habe, soll er in den kommenden Wochen massiv an Einfluss verloren haben. Einige der von ihm vorgeschlagenen oder umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen seien ignoriert oder zurückgenommen worden. Letztlich wurde Gruendel im September 2025 entlassen.

Während der Ex-Sicherheitschef sich sicher ist, dass die Entlassung etwas mit seinen stetigen Warnungen vor den potenziellen Gefahren durch die humanoiden Roboter zu tun habe, stellt Figure AI das ganz anders dar.

Startup weist Vorwürfe zurück

Gegenüber CNBC hieß es aus der Firma, dass Gruendel wegen mangelnder Leistungen gekündigt worden sei. Seine Anschuldigungen seien unwahr. Die Firma werde sie vor Gericht „gründlich widerlegen“.

Gruendel wiederum erklärte, dass er mit der Klage zum einen Schadensersatz für eine möglicherweise ungerechtfertigte Kündigung erreichen wolle. Gruendel sieht sich als eine Art Whistleblower, der vor unsicheren Praktiken warnt. Solche Whistleblower sind durch das kalifornische Recht besonders geschützt.

Whistleblower will an die Öffentlichkeit

Er verlangte allerdings auch, dass der Fall vor einem Geschworenengericht verhandelt werde. Das Gerichtsverfahren solle die „offensichtliche Gefahr aufzeigen, die diese überstürzte Markteinführung für die Öffentlichkeit darstellt“, so Gruendels Anwalt Robert Ottinger im Gespräch mit CNBC.