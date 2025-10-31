Anzeige
Filmklau: Warum Amazon jetzt bestimmte Apps auf dem Fire TV sperrt

Amazon geht ab sofort aktiv gegen illegale Streaming-Apps auf Fire-TV-Geräten vor. Nutzer müssen mit Einschränkungen rechnen.

1 Min.
Filmklau: Warum Amazon jetzt bestimmte Apps auf dem Fire TV sperrt

Fire-TV-Fernbedienung samt Bildschirm (Foto: Shutterstock / Picturesque Japan)

Fire-TV-Besitzer, die bestimmte Apps für den illegalen Zugriff auf urheberrechtlich geschützte Inhalte installiert haben, können diese künftig unter Umständen nicht mehr nutzen. Hersteller Amazon gleicht seit Freitag nämlich alle installierten Anwendungen mit einer speziellen Liste ab, die von der Antipiraterie-Koalition ACE (Alliance for Creativity and Entertainment) stammt. Dieser Organisation gehören zahlreiche Medien- und Streamingunternehmen an, darunter Apple-Fernsehabteilung, BBC Studios, Canal+, Comcast, Fox, HBO, Hulu, Netflix, Paramount Global, Sony Pictures und The Walt Disney Company – sowie Amazon mit seiner Tochter MGM selbst.

Amazon erklärt auf Nachfrage, das Unternehmen habe schon immer daran gearbeitet, Piraterie für das Streaming aus dem App-Angebot zu verbannen. Im Rahmen des erweiterten Programms unter Leitung der ACE blockiere man nun auch Programme, die nachweislich Zugang zu raubkopierten Inhalten bieten. Dabei sind auch solche betroffen, die außerhalb des offiziellen App-Ladens installiert wurden.

Das Unternehmen begründet die Maßnahme nicht nur mit dem Schutz der Urheberrechte, sondern auch mit dem Schutz der Kunden. Piraterie-Apps könnten Nutzer nämlich Datenschädlingen, Viren und Betrug aussetzen, behauptet der Konzern.

Zweistufiges Sperrsystem mit Warnphase

Die betroffenen Apps werden aber nicht sofort gesperrt. Amazon setzt auf ein zweistufiges Verfahren: Zunächst erhalten Nutzer über einen gewissen Zeitraum Hinweise, dass sie eine nicht erlaubte Anwendung verwenden, was sie zur Einstellung ihres Tuns bewegen soll. Erst danach erfolgt die endgültige Sperrung. Wie lange diese Warnphase dauert, hat Amazon aber nicht mitgeteilt.

Die Installation von Apps aus Quellen außerhalb des offiziellen App-Ladens, das sogenannte Sideloading, bleibt aber grundsätzlich weiterhin möglich. Das Unternehmen bezeichnet dies als „wertvolles Werkzeug für Entwickler“. Die neuen Maßnahmen sollen sich ausschließlich gegen Piraterie-Apps richten. Sideloading kann auch helfen, offiziell abgestellte Angebote wiederzubeleben.

Auch auf Fire-TV-Geräten mit dem neueren Betriebssystem Vega OS bleibt die Sideloading-Option erhalten, ist dort aber generell auf Entwickler beschränkt. Amazon stellt außerdem klar, dass entgegen anderslautender Gerüchte keine Pläne bestehen, bestehende Fire-TV-Geräte mit dem offerneren Fire OS auf Vega OS umzurüsten.

