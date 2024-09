Finanzbildung oft mangelhaft: Wie lässt sich die Wissenslücke schließen?

Die Steuer machen oder fürs Alter vorsorgen: Viele Menschen haben keine große Lust, sich mit solch komplizierten Finanzfragen zu beschäftigen – wohl auch weil sie dabei schnell an die Grenzen des eigenen Wissens stoßen. Laut einer aktuellen Umfrage des Bundesverbands der deutschen Banken (BdB) hat nur jede(r) Zehnte ein starkes Interesse an Wirtschaft und Finanzen – ein Wert, der in den vergangenen zwei Jahren sogar noch gesunken ist.