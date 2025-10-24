„Finde alle überfluteten Straßen“: Wie sich Google Earth durch KI-Funktionen verändern soll

Mit Earth AI werden KI-Modelle mit auf Gemini basierenden Geodaten-Agenten (Geospatial Reasoning Agents) vereint. Das Ziel dabei liegt darin, die Analyse von Umwelt- und Infrastrukturdaten zu optimieren. Google selbst bezeichnet Earth AI als „eine Familie von georäumlichen KI-Modellen und agentenbasierten Schlussfolgerungen, die uns bedeutende Fortschritte bei der Gewinnung neuer und tiefgreifender Erkenntnisse über unseren Planeten ermöglichen.“

Anzeige Anzeige

Der Ansatz basiert inhaltlich auf drei Forschungsbereichen und entsprechenden Basismodellen: Bildgebung, Bevölkerung und Umwelt. Den Modellen liegen verschiedene Datenquellen zugrunde – darunter Satellitenbilder, Bevölkerungsdaten und Wetter- und Luftqualitätsdaten. So soll es funktionieren:

Bildgebung mit Satellitenbildern

Mit dem Remote Sensing Foundations-Modell soll die Analyse von Satellitenbildern vereinfacht und beschleunigt werden. Durch Vision-Language-Modelle, Objekterkennung und sogenannte Vision-Backbones können Nutzer:innen Anfragen per Sprachabfrage stellen und genaue Antworten erhalten. Eine Abfrage könnte dann zum Beispiel „Finde alle überfluteten Straßen nach einem Sturm“ sein. Die Modelle wurden an einer Vielzahl von Luftaufnahmen in Kombination mit Textbeschreibungen trainiert.

Anzeige Anzeige

Analyse der Bevölkerungsdynamik

Die Modelle Mobility AI und Population Dynamics Foundations liefern global konsistente Informationen für 17 Länder, die monatlich aktualisiert werden. So sollen aktuelle Veränderungen im Verhalten von Bevölkerungsdynamiken erkannt und abgebildet werden. Studien legen bereits nahe, dass sich durch die Berücksichtigung solcher Daten besser vorhersagen ließe, wo und wann Krankheiten, wie das Dengue-Fieber, ausbrechen könnten.

Die Umweltmodelle sollen in der Lage sein, Vorhersagen über Wetter, Monsunbeginn, Niederschlag und Flussüberschwemmungen zu treffen. Für die Prognose eines Monsunbeginns setzt die Earth AI zum Beispiel auf das Modell NeuralGCM. Das Modell kombiniert traditionelle physikalische Modellierung mit Trainingsdaten aus historischen Wetterdaten, die auf mehrere Jahrzehnte zurückgehen. Das Tool würde speziell Landwirte in Monsungebieten unterstützen, zu entscheiden, wann sie ihre Samen aussähen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Gemini: Geospatial Reasoning Agents

Earth AI kombiniert die auf den Geoinfos basierenden KI-Modelle mit Reasoning-Agenten. Diese wurden für die Bearbeitung mehrstufiger, komplexer Abfragen entwickelt und basieren auf den neuesten Gemini-Modellen von Google. In der Praxis sollen die verschiedenen Basismodelle, zusammen mit georäumlichen Datenquellen und Tools, auf einen Schlag ausgewertet und in natürlicher Sprache verarbeitet werden.

Durch die Integration von Gemini wäre es für Nutzer:innen demnach möglich, konkrete Schlussfolgerungen aus den Daten auf globaler Ebene zu ziehen und mit dem Chatbot zu interagieren. Ein Reasoning-Agent zerlegt die Anfrage und greift, je nach Anfrage, auf die Basismodelle zu. Zum Beispiel könnten über diesen Weg gefährdete Infrastrukturen vor einem bevorstehenden Sturm identifiziert werden. Das würde unter anderem die Abfrage von historischen Wetterdaten und die Identifizierung kritischer Infrastruktur über Satellitenbilder erfordern.

Anzeige Anzeige

Die WHO und Airbus nutzen Earth AI in einer Testphase für Katastrophenhilfe und Infrastrukturüberwachung. Außerdem ist die Funktion für „Trusted Tester“ freigegeben – eine ausgewählte Gruppe von Nutzer:innen, die bereits Zugang zu den KI-Funktionen von Google Earth haben.