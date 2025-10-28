So will Firefox bald die Google-Suchergebnisse überspringen und euch trotzdem zur gesuchten Website bringen

Obwohl Google täglich von Millionen Menschen genutzt wird, hat vermutlich nur ein Bruchteil der User:innen die URL der Website als Startseite oder Lesezeichen eingerichtet. Denn um etwas zu googeln, müsst ihr lediglich in die Adresszeile eures Browsers klicken und lostippen. Das gilt im Übrigen nicht nur für Google, sondern auch für viele andere Suchmaschinen, die ihr als Standardsuche in Browsern wie Firefox einstellen könnt. Doch Mozilla, dem Unternehmen hinter Firefox, ist dieser Vorgang immer noch zu langsam.

Firefox: Schneller zum Ziel dank Vorschlägen

In einem Blog-Beitrag erklären die Verantwortlichen hinter Firefox, wie sie den Vorgang der Websuche schneller machen wollen. Normalerweise würde euch die Suche nach einem Begriff in der Adressleiste von Firefox zu den Suchergebnissen bei Google bringen. Bei ausgewählten Suchbegriffen will euch Firefox künftig die passende Website direkt in den Vorschlägen der Adressleiste anzeigen.

Als Beispiele zeigt Mozilla etwa, wie User:innen „mdn“ eingeben. Firefox schlägt dann die Website „Mozilla Developer Network“ vor. Im Gegensatz zu den anderen Einträgen in der Adressleiste ist der Vorschlag deutlich größer, zeigt das Logo der Website sowie eine Beschreibung, wie ihr sie auch in einer Suchmaschine wie Google zu sehen bekommen würdet. Ähnliche Vorschläge gibt es, wenn ihr nach Geschäften in der Nähe oder aber Informationen wie Abflugzeiten an einem Flughafen sucht.

Mozilla betont, dass sie diese Idee schon vor einigen Jahren hatten, aber die Technik noch nicht ausgereift war. Damals gab es primär Bedenken um die Privatsphäre der Nutzer:innen. Mozilla schreibt sich für Firefox auf die Fahnen, dass das Unternehmen nie weiß, wonach die User:innen im Netz suchen. Jetzt haben sie für die neuen Suchvorschläge ein eigenes Protokoll namens „Oblivious HTTP“ entwickelt. Oblivious bedeutet übersetzt ahnungslos.

Eure Anfrage über die Adressleiste von Firefox wird dafür an ein Relay geschickt, das von Fastly betrieben wird. Fastly kann eure IP-Adresse sehen, aber nicht, welchen Text ihr eingegeben habt. Mozilla kann hingegen den Text sehen, aber keiner IP-Adresse zuordnen. Am Ende werden beide Daten durch einen „speziellen Search-Service“ zusammengetragen, der euch das Ergebnis anzeigt. Sowohl Fastly als auch Mozilla können User:innen dadurch nie Anfragen zuordnen.

Die hervorgehobenen Vorschläge sollen immer dann auftreten, wenn sicher ist, dass ihr nach diesen Inhalten sucht. Mozilla gibt aber auch schon bekannt, dass einige Vorschläge gesponserte Anzeigen sein könnten. Noch muss sich also zeigen, wie gut das Feature funktioniert und ob User:innen es annehmen. Zunächst steht die Neuerung nur in einer Beta für amerikanische Nutzer:innen bereit. Diese müssen das Feature auch erst aktivieren, um es nutzen zu können. Mozilla verspricht abschließend, dass sie die Vorschläge auch in anderen Regionen bereitstellen wollen, sofern die ersten Tests erfolgreich verlaufen.

