Firefox zeigt euch, was sich hinter Links verbirgt: So aktiviert ihr das Feature

Künstliche Intelligenz macht auch vor Browsern nicht halt. Während es mittlerweile eigenständige KI-Browser wie Strawberry gibt, implementieren auch etablierte Apps erste KI-Funktionen. So testet Mozilla seit einiger Zeit ein Feature für Firefox, über das ihr euch mehr Informationen zu einem Link anzeigen lassen könnt.

Um die neue KI-Funktion in Firefox zu aktivieren, müsst ihr den Browser auf Version 139.0 aktualisieren. Anschließend öffnet ihr die Einstellungen und wählt den Bereich „Firefox Labs“ aus. Dort könnt ihr experimentelle Features ganz einfach aktivieren und wieder deaktivieren. In der Liste sollte sich dann auch die „Link Preview“ wiederfinden. In unserem kurzen Test konnten wir das Feature bisher nicht finden. Vermutlich rollt Mozilla das Feature zunächst in einigen Regionen aus, bevor dann weitere Nutzer:innen Schritt für Schritt Zugriff bekommen.

Sobald das neue Firefox-Feature aktiviert wurde, könnt ihr mit der Maus über einen Link fahren und dann die Tastenkombination „Alt + Shift“ unter Windows oder „Shift + Option“ auf Macs drücken. Dadurch erscheint ein kleines Vorschaufenster. Darin seht ihr das Titelbild der Seite sowie einen Teil des Textes und eine geschätzte Lesezeit. Viel spannender ist allerdings, dass eine KI für euch die wichtigsten Fakten aus dem dahinterliegenden Artikel zusammenfasst.

Mozilla schreibt dazu in einem Support-Dokument: „Wir haben Link Previews erschaffen, um eure Effizienz beim Surfen zu erhöhen, indem ihr einen kurzen Blick hinter einen Link werfen könnt, bevor ihr ihn öffnet. Es wurde entworfen, um euch relevante Informationen schneller zu liefern, die Anzahl an offenen Tabs zu reduzieren und damit ihr beim Surfen fokussiert und organisiert bleiben könnt“.

Laut den Firefox-Entwickler:innen wird die KI dabei ausschließlich lokal auf eurem Endgerät betrieben. Daten über eure Browser-Nutzung werden weder mit Mozilla noch mit Dritten geteilt. Zudem soll die Funktion auch künftig komplett optional bleiben. Wer keine KI in Firefox nutzen möchte, lässt die Option also einfach deaktiviert.

