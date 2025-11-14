Firefox kontert Chrome und Edge: Mozilla bringt AI Assistant ins Browser-Fenster

Gerade in Deutschland gehört Mozillas Firefox Browser zu den beliebtesten Alternativen zu Chrome, Safari und Co. Laut Stat Counter hat Firefox hierzulande einen Marktanteil von immerhin knapp zwölf Prozent. Doch die Lösung muss sich im KI-Zeitalter weiterentwickeln. Denn während Google diverse AI-basierte Lösungen wie den AI Mode in der Adresszeile in Chrome anbietet, entwickelt sich der Markt für KI-Browser rasant weiter. Perplexity brachte Comet an den Start und führte jüngst die Möglichkeit ein, an zahlreichen Tabs und auf diversen Seiten mit dem Agent arbeiten zu lassen. OpenAI wiederum hat mit Atlas, basierend auf ChatGPT, eine ganz neue Lösung geschaffen, die das Browsing mit dem Chat in Einklang bringen soll – was Perplexity mit einem neuen Link-Zugriff nebst Assistant Chat ebenfalls unterstützt. Zudem hat Microsoft gerade erst den Copilot Mode als Antwort auf Atlas und Co. in den Edge Browser integriert.

Mozilla reagiert mit einer Reihe neuer KI-Funktionen für Firefox und bringt mit dem AI Window jetzt eine Option, die Assistant-Unterstützung beim Browsen liefert, aber nur, wenn du willst.

AI Window, Shake to Summarize und Co. – neue AI-Lösungen für Firefox mit User-Fokus

Mozilla ist stets darum bemüht, die Browser-Erfahrung für User so gut wie möglich zu gestalten. Dabei betont die Organisation immerzu die Wahlfreiheit, die Nutzer:innen im Digitalraum haben. Sie können Chrome nutzen, aber auch Safari, Edge oder eben Firefox. Dieser Browser, der stark auf Datenschutz baut und von einer Non-Profit-Organisation betrieben wird, entwickelt sich derzeit rasant weiter. Vor wenigen Wochen wurden schon optimierte Search-Vorschläge vorgestellt, die Firefox direkt in der Adresszeile ausspielt.

Außerdem gibt es für iOS User in den ersten Regionen – leider bislang nicht in Deutschland – das Feature Shake to Summarize. Damit können User dank AI Support mit einem Schütteln des Mobilgeräts ganze Websites (mit maximal 5.000 Wörtern) oder Artikel zusammenfassen lassen. Auf dem Desktop hingegen können User in der Sidebar mit einem AI Assistant in Kontakt treten. Dabei haben sie die Möglichkeit, zum Beispiel Claude, ChatGPT, Gemini, le Chat oder den Copilot auszuwählen.

Und das Chatten mit der KI wird im Browser-Kontext jetzt zur Norm. Mit dem AI Window erlaubt Firefox Hilfestellung vonseiten der KI parallel zum Besuchen von Websites. Es handelt sich um eine Opt-in-Option, die die Standardfenster und privaten Browser-Fenster als Variante ergänzt. Interessierte können sich dafür bereits auf die Warteliste schreiben lassen. User können den AI Support über diese Fensteroption anwählen, oder einfach bei ihrem klassischen Firefox-Fenster bleiben – die Wahl bleibt bestehen. Die Auswahl bezieht sich auch auf die AI Assistants, die die Nutzer:innen wie im Sidebar-Kontext selbst wählen können. Mozilla weist aber darauf hin, dass der Einsatz von Chatbots wie Claude, Gemini und Co. Hand in Hand mit der Zustimmung zu den Nutzungsrichtlinien der Unternehmen dahintergeht. Daten, die Firefox beim klassischen Browsing nicht trackt, könnten dann beim Einsatz der KI an die Unternehmen weitergeleitet werden.

Das Team von Firefox erklärt im Blog Post, man wolle sich von anderen Playern abgrenzen und Usern so viel Selbstbestimmung wie möglich lassen. Man dürfe aber die KI-Integrationen nicht verschlafen:

„[…] While others are building AI experiences that keep you locked in a conversational loop, we see a different path — one where AI serves as a trusted companion, enhancing your browsing experience and guiding you outward to the broader web. We believe standing still while technology moves forward doesn’t benefit the web or humanity. That’s why we see it as our responsibility to shape how AI integrates into the web — in ways that protect and give people more choice, not less.“

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.