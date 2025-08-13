Überraschender Twist: Warum Firmen wieder zu klassischen Vorstellungsgesprächen einladen

Virtuelle Vorstellungsgespräche sind in den vergangenen Jahren zur neuen Normalität bei der Jobsuche geworden – nicht zuletzt befeuert durch die Coronazeit. Damit blieb auf der einen Seite Kandidat:innen eine möglicherweise lange Anreise erspart. Firmen konnten den Bewerbungsprozess beschleunigen.

Bewerbung: Große Konzerne reduzieren Videocalls

Jetzt gibt es immer große Unternehmen wie Cisco, McKinsey oder Google, die auf Videocalls verzichten und wieder zu klassischen Vorstellungsgesprächen zurückkehren. Das liegt daran, dass zuletzt offenbar immer mehr Bewerber:innen per KI-Tools geschummelt haben, wie das Wall Street Journal berichtet.

Besonders kritisch sei das Ganze bei technischen Berufen. Hier sollen Kandidat:innen Programmierfähigkeiten vorgetäuscht haben, indem sie parallel zu den Gesprächen KI-Tools wie ChatGPT befragten. Google etwa führt seit 2025 wieder in mindestens einer Bewerbungsrunde persönliche Gespräche. Dadurch solle sichergestellt werden, dass die Grundlagen vorhanden sind, wie Google-Chef Sundar Pichai in einem Podcast erklärte.

Persönliche Gespräche: Anteil versechsfacht

Branchenbeobachter:innen wie der Tech-Personalvermittler Mike Kyle schätzen, dass der Anteil von Arbeitgeber:innen, die persönliche Vorstellungsgespräche verlangen, innerhalb der vergangenen Monate von rund fünf Prozent auf 30 Prozent gestiegen ist. Schließlich sind Betrugsversuche gar nicht so selten.

Einer Gartner-Umfrage unter 3.000 Arbeitssuchenden zufolge erklärten sechs Prozent der Befragten, dass sie an einem solchen Betrug während eines Bewerbungsprozesses beteiligt gewesen seien. Dem Beratungsunternehmen nach sei es möglich, dass bis 2028 jedes vierte Profil von Kandidat:innen gefälscht sei.

Betrügereien im großen Stil

Der Trend zu Remote-Arbeit und Videocalls in Bewerbungsgesprächen ermöglichte auch, dass nordkoreanische Hacker:innen – mit Hilfe von US-Bürger:innen – an lukrative IT-Jobs in US-Unternehmen kamen. Auf ähnliche Weise, so Sicherheitsspezialist:innen, könnten sich auch Cyberkriminelle in Firmen einschleichen, um Daten oder Geld zu stehlen, sobald sie einen Job dort hätten.

Doch persönliche Vorstellungsgespräche sind nicht alles, mit denen Personalverantwortliche Betrüger:innen auf die Spur kommen wollen. So wird verstärkt auf Anzeichen für Betrugsversuche wie Flüstern im Hintergrund, Tippen auf der Tastatur oder längere Pausen geachtet.

Biometrische Überprüfung als Teil der Bewerbung

Zudem arbeiten manche Konzerne wie Cisco mit Firmen zusammen, die biometrische Überprüfungen anbieten. Bewerber:innen müssen sich dann auf entsprechend Plattformen verifizieren. So soll sichergestellt werden, dass es sich bei den Kandidat:innen auch tatsächlich um die Personen handelt, für die sie sich ausgeben.

Das persönliche Vorstellungsgespräch bleibt aber eine mächtige Waffe. Allein die Ankündigung eines Gesprächs bringt potenzielle Betrüger:innen aus dem Konzept. Zudem könnte ein persönliches Treffen in der Endphase einer Bewerbung noch mögliche letzte Zweifel ausräumen, wie die Cisco-Personalverantwortliche Kelly Jones betont.