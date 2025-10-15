Anzeige
Warum Michael Dell Firmenchefs dazu rät, Krisen zu erfinden

Der erfolgreiche Geschäftsmann Michael Dell hat ein spezielles Rezept, um Unternehmen auf Trab zu halten: Krisen zu erfinden. Warum das den Mitarbeitenden guttun soll, erklärte er in einem Podcast.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Dell-CEO Michael Dell hat einen ungewöhnlichen Tipp für Firmenchefs. (Foto: picture alliance / NurPhoto | Joan Cros)

Wie sollte man sich als Unternehmer:in verhalten, um die eigene Firma am Markt zu behaupten? Michael Dell, Gründer und CEO von Dell Technologies, hat da seine ganz eigene Taktik: Krisen erfinden. „Wenn Sie keine Krise haben, schaffen Sie eine“, sagte er im „David Senra Podcast“.

„Wenn man keine Krise hat, sollte man eine herbeiführen“

„Ich glaube an die Idee: Wenn man keine Krise hat, sollte man eine herbeiführen, um die Mitarbeiter zu begeistern, zu motivieren und den notwendigen Wandel voranzutreiben“, sagte er.

Dell erzählte, wie er seinen Führungskräften gesagt habe, dass der Konzern in fünf Jahren mit einem hypothetischen neuen Konkurrenten konfrontiert sein würde, der schneller, effizienter und leistungsfähiger sei – und dass dieser Rivale das eigene Unternehmen aus dem Geschäft drängen würde.

Dell: „Menschen mögen Veränderungen nicht“ – aber es brauche sie

„Wir können das nur verhindern, indem wir zu diesem Unternehmen werden“, sagte Dell. „Es ist eine herzzerreißende Aufgabe, sein Unternehmen neu zu erfinden und neu zu konzipieren. Aber wenn man es nicht tut, geht man pleite.“

Dell betonte laut Business Insider, dass das Problem nicht im Einsatz neuer Technologien liege, sondern darin, Menschen zu motivieren, ihre Arbeitsweise nach Jahrzehnten derselben Muster zu ändern. „Menschen mögen Veränderungen nicht“, sagte er. „Aber man muss.“ Der 60-jährige Dell war kürzlich von US-Präsident Donald Trump als potenzieller Investor für Tiktok ins Spiel gebracht worden.

Dell erkannte sofort die Relevanz von KI – und sein Konzern profitiert davon

Dell Technologies hat in seinem 40-jährigen Bestehen schon einige Krisen erlebt, etwa das Platzen der Dotcom-Blase 2020 oder die Finanzkrise im Jahr 2008. Als im November 2022 ChatGPT an den Start ging, verstand Dell sofort, dass dies eine „große Sache“ sei, die sein Unternehmen zu einem völligen Umdenken in Bezug auf die Bereitstellung von Technologieprodukten und -dienstleistungen veranlassen würde.

Die Anpassung gelang: Dell Technologies verzeichnet eine erhöhte Nachfrage nach seinen KI-Servern, Elon Musks xAI gehört beispielsweise zu den Kund:innen. Das Unternehmen gab Anfang Oktober bekannt, dass es bereits KI-Server im Wert von mehreren Milliarden Dollar ausgeliefert hat und erwartet, dass dieser Wert bis 2026 einen jährlichen Umsatz von 20 Milliarden Dollar erreichen wird.

