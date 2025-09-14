Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Kommentar
Verpasse keine News mehr!

Fitnesstracker und Smartwatches: Wie sie uns helfen könnten – und warum sie oft das Gegenteil tun

Selftracking boomt. Doch die vielen Daten verunsichern oft mehr, als sie helfen. Gründer müssen die psychologischen Effekte ihrer Produkte endlich ernster nehmen.

Von Niko Hems
4 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Fitnesstracker und Smartwatches: Wie sie uns helfen könnten – und warum sie oft das Gegenteil tun

Fitnesstracker und Smartwatches befeuern den Trend zur Selbstoptimierung. (Bild: Shutterstock/BallBall14)

Auf einem Branchentreffen zur digitalen Gesundheit erzählte mir eine Gründerin neulich, ihre Smartwatch habe ihr „Stress“ gemeldet. Dabei befand sie sich gerade einfach nur in einem lebhaften Gespräch. Das erinnerte mich an eine eigene Erfahrung: Mitten im Schlaf warnte mich mein Tracker vor zu niedrigem Puls: weniger als 40 Schläge pro Minute. Dabei ist ein solcher Wert für junge, sportliche Menschen ganz normal. Für die Technik jedoch war dies ein Alarmsignal.

Anzeige
Anzeige

Solche Irritationen sind kein Einzelfall. Millionen Menschen messen inzwischen Schlaf, Herzschlag, Blutzucker oder Stresswerte. Was einst in kleinen Biohacking-Foren begann, ist mit Apple Watch, Oura-Ring oder WHOOP längst Alltag. Der Markt boomt, Investoren investieren Milliarden.

Viele Nutzer berichten von Tracking-Müdigkeit, von Stress durch unklare Werte und von einem Gefühl permanenter Selbstoptimierung. Anstatt mehr Sicherheit zu geben, entsteht das Gegenteil: Unsicherheit. Gerade Healthtech-Startups stehen damit vor einer Herausforderung. Sie definieren mit, wie wir Gesundheit künftig erleben – und tragen Verantwortung, die psychologische Dimension ihrer Produkte ernst zu nehmen.

Anzeige
Anzeige

Gesundheit wird zur Leistung

Ein Blick in gängige Apps zeigt, wie stark Mechanismen aus Spielen und Produktivitätstools übernommen wurden: Punkte, Serien („Streaks“), Optimierungsscores – fast alles lässt sich gamifizieren. Wer ein Ziel verfehlt, sieht rote Warnungen oder verliert eine laufende Serie.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Kurzfristig motiviert das – langfristig kann es das Verständnis von Gesundheit verändern: Wohlbefinden erscheint als messbare Leistung, die permanent steigen muss. Die Folgen sind Schuldgefühle, Frust über nicht beeinflussbare Werte und das Gefühl, nie genug getan zu haben. Studien belegen: Wer jede Nacht seine Schlafdaten kontrolliert, schläft oft schlechter. Der Versuch, mehr Kontrolle zu gewinnen, kippt ins Gegenteil.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Die Gründer-Bubble verzerrt den Blick

Viele Health-Startups werden von Menschen gegründet, die sehr leistungsorientiert sind. Sie tracken seit Jahren ihre eigenen Daten, haben ein tiefes Technikverständnis und hohe Motivation. Aus dieser Perspektive entstehen Produkte, die für Gleichgesinnte attraktiv wirken – aber die meisten Nutzer überfordern.

Denn die meisten Menschen haben weder die Zeit noch die Energie, sich permanent mit Messwerten auseinanderzusetzen. Wer nach einem langen Arbeitstag nur schnell wissen will, wie er geschlafen hat, braucht keine komplexen Grafiken und keine Score-Logik, die mehr Fragen aufwirft als sie beantwortet. Hier liegt das zentrale Problem: Viele Teams unterschätzen, wie stark ihre Produkte psychologischen Druck aufbauen können. Awareness-Checks oder psychologische Safeguards im Design fehlen oft komplett.

Anzeige
Anzeige

Du möchtest mehr zum Thema lernen?

Lead Yourself: Selbstführung in der neuen Arbeitswelt

Guides

Lead Yourself: Selbstführung in der neuen Arbeitswelt

Wenn gut gemeinte Features toxisch werden

Besonders deutlich ist das beim Schlaftracking. Immer mehr Menschen entwickeln eine Form von Schlafstörung, die sogenannte Orthosomnie: Die Angst vor schlechtem Schlaf entsteht, weil man jede Nacht die eigenen Daten kontrolliert.

Noch deutlicher wird es beim Glukosetracking. Kleine Sensoren am Oberarm liefern rund um die Uhr Daten über den Blutzuckerspiegel. Für Diabetiker ist das ein Segen, doch viele Startups positionieren die Technik als Lifestyle-Produkt. Ohne Ernährungswissen können Laien schwankende Werte jedoch schnell falsch interpretieren. Das Ergebnis: Angst vor normalen Schwankungen, übertriebene Diäten oder gar der Abbruch gesunder Routinen. Was als Empowerment gedacht war, endet in Verunsicherung.

Anzeige
Anzeige

Hier unterscheiden sich Healthtech-Unternehmen von Social-Media- oder Fintech-Apps. Likes oder Aktienkurse können Nutzer verunsichern, aber sie bedrohen nicht direkt das Gefühl von Gesundheit und Sicherheit. UX im Gesundheitsbereich hat eine andere Tragweite – und sollte auch anders behandelt werden.

Wie Produkte Verantwortung zeigen können

Was wäre die Alternative? Digitale Gesundheit sollte nicht nur aktivieren, sondern auch entlasten. Eine App könnte bewusst signalisieren: Pausen sind erlaubt. Ein ausgelassener Tracking-Tag darf nicht als „Versagen“ gewertet werden – sondern als notwendiger gesundheitlicher Ausgleich.

Auch positive Verstärkung jenseits von Scores spielt eine Rolle. Statt rote Warnhinweise bei Abweichungen einzublenden, könnten Apps Fortschritte im Alltag hervorheben: mehr Energie, weniger Stress, ein klareres Bewusstsein für Routinen. Solche Ansätze nehmen Druck, ohne die Motivation zu untergraben.

Anzeige
Anzeige

Mindestens genauso wichtig ist die Validierung jenseits der eigenen Bubble. Startups sollten ihre Produkte nicht allein im Umfeld besonders motivierter Gründer testen. Sie müssen alltägliche Lebensrealitäten, Zeitmangel, Stress und unterschiedliche Kompetenzen einbeziehen. Psychologische Folgen gehören genauso ernst genommen wie technische Fehler.

Ein Markt am Scheideweg

Der Markt für digitale Gesundheitsprodukte wächst weiter. Doch mit der Verbreitung steigt die Verantwortung. Mehr Daten und noch präzisere Sensoren lösen das Grundproblem nicht. Im Gegenteil: Ohne Bewusstsein für die psychologische Wirkung droht Selfcare – Selbstfürsorge – in Selbstüberforderung umzuschlagen.

Die Branche riskiert den Verlust von Glaubwürdigkeit. Wenn Nutzer ihre Wearables weglegen, weil sie sich gestresst fühlen, leidet nicht nur ein Anbieter, sondern das gesamte Ökosystem. Vertrauen ist im Gesundheitsmarkt knapp – und nur schwer zurückzugewinnen.

Anzeige
Anzeige

Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob Selftracking nützlich ist. Das ist unbestritten. Entscheidend ist, ob die Produkte so gestaltet sind, dass sie Menschen nicht nur Zahlen liefern, sondern sie mental stärken. Nur dann wird aus digitaler Gesundheit mehr als ein weiterer Treiber des Optimierungszwangs.

Niko Hems

Niko Hems ist Experte für Longevity und Wachstumsstrategien mit Schwerpunkt auf Präventivmedizin, der gesunden Lebensspanne sowie der Schnittstelle zwischen KI und Gesundheitswesen. Er leitet das Wachstum von Years, einem Berliner Biotech-Startup, und hat einen Hintergrund in Data Science, Wirtschaft und Longevity.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Smartwatch
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren