Fitnesstracker und Smartwatches: Wie sie uns helfen könnten – und warum sie oft das Gegenteil tun

Auf einem Branchentreffen zur digitalen Gesundheit erzählte mir eine Gründerin neulich, ihre Smartwatch habe ihr „Stress“ gemeldet. Dabei befand sie sich gerade einfach nur in einem lebhaften Gespräch. Das erinnerte mich an eine eigene Erfahrung: Mitten im Schlaf warnte mich mein Tracker vor zu niedrigem Puls: weniger als 40 Schläge pro Minute. Dabei ist ein solcher Wert für junge, sportliche Menschen ganz normal. Für die Technik jedoch war dies ein Alarmsignal.

Solche Irritationen sind kein Einzelfall. Millionen Menschen messen inzwischen Schlaf, Herzschlag, Blutzucker oder Stresswerte. Was einst in kleinen Biohacking-Foren begann, ist mit Apple Watch, Oura-Ring oder WHOOP längst Alltag. Der Markt boomt, Investoren investieren Milliarden.

Viele Nutzer berichten von Tracking-Müdigkeit, von Stress durch unklare Werte und von einem Gefühl permanenter Selbstoptimierung. Anstatt mehr Sicherheit zu geben, entsteht das Gegenteil: Unsicherheit. Gerade Healthtech-Startups stehen damit vor einer Herausforderung. Sie definieren mit, wie wir Gesundheit künftig erleben – und tragen Verantwortung, die psychologische Dimension ihrer Produkte ernst zu nehmen.

Gesundheit wird zur Leistung

Ein Blick in gängige Apps zeigt, wie stark Mechanismen aus Spielen und Produktivitätstools übernommen wurden: Punkte, Serien („Streaks“), Optimierungsscores – fast alles lässt sich gamifizieren. Wer ein Ziel verfehlt, sieht rote Warnungen oder verliert eine laufende Serie.

Kurzfristig motiviert das – langfristig kann es das Verständnis von Gesundheit verändern: Wohlbefinden erscheint als messbare Leistung, die permanent steigen muss. Die Folgen sind Schuldgefühle, Frust über nicht beeinflussbare Werte und das Gefühl, nie genug getan zu haben. Studien belegen: Wer jede Nacht seine Schlafdaten kontrolliert, schläft oft schlechter. Der Versuch, mehr Kontrolle zu gewinnen, kippt ins Gegenteil.

Die Gründer-Bubble verzerrt den Blick

Viele Health-Startups werden von Menschen gegründet, die sehr leistungsorientiert sind. Sie tracken seit Jahren ihre eigenen Daten, haben ein tiefes Technikverständnis und hohe Motivation. Aus dieser Perspektive entstehen Produkte, die für Gleichgesinnte attraktiv wirken – aber die meisten Nutzer überfordern.

Denn die meisten Menschen haben weder die Zeit noch die Energie, sich permanent mit Messwerten auseinanderzusetzen. Wer nach einem langen Arbeitstag nur schnell wissen will, wie er geschlafen hat, braucht keine komplexen Grafiken und keine Score-Logik, die mehr Fragen aufwirft als sie beantwortet. Hier liegt das zentrale Problem: Viele Teams unterschätzen, wie stark ihre Produkte psychologischen Druck aufbauen können. Awareness-Checks oder psychologische Safeguards im Design fehlen oft komplett.

Wenn gut gemeinte Features toxisch werden

Besonders deutlich ist das beim Schlaftracking. Immer mehr Menschen entwickeln eine Form von Schlafstörung, die sogenannte Orthosomnie: Die Angst vor schlechtem Schlaf entsteht, weil man jede Nacht die eigenen Daten kontrolliert.

Noch deutlicher wird es beim Glukosetracking. Kleine Sensoren am Oberarm liefern rund um die Uhr Daten über den Blutzuckerspiegel. Für Diabetiker ist das ein Segen, doch viele Startups positionieren die Technik als Lifestyle-Produkt. Ohne Ernährungswissen können Laien schwankende Werte jedoch schnell falsch interpretieren. Das Ergebnis: Angst vor normalen Schwankungen, übertriebene Diäten oder gar der Abbruch gesunder Routinen. Was als Empowerment gedacht war, endet in Verunsicherung.

Hier unterscheiden sich Healthtech-Unternehmen von Social-Media- oder Fintech-Apps. Likes oder Aktienkurse können Nutzer verunsichern, aber sie bedrohen nicht direkt das Gefühl von Gesundheit und Sicherheit. UX im Gesundheitsbereich hat eine andere Tragweite – und sollte auch anders behandelt werden.

Wie Produkte Verantwortung zeigen können

Was wäre die Alternative? Digitale Gesundheit sollte nicht nur aktivieren, sondern auch entlasten. Eine App könnte bewusst signalisieren: Pausen sind erlaubt. Ein ausgelassener Tracking-Tag darf nicht als „Versagen“ gewertet werden – sondern als notwendiger gesundheitlicher Ausgleich.

Auch positive Verstärkung jenseits von Scores spielt eine Rolle. Statt rote Warnhinweise bei Abweichungen einzublenden, könnten Apps Fortschritte im Alltag hervorheben: mehr Energie, weniger Stress, ein klareres Bewusstsein für Routinen. Solche Ansätze nehmen Druck, ohne die Motivation zu untergraben.

Mindestens genauso wichtig ist die Validierung jenseits der eigenen Bubble. Startups sollten ihre Produkte nicht allein im Umfeld besonders motivierter Gründer testen. Sie müssen alltägliche Lebensrealitäten, Zeitmangel, Stress und unterschiedliche Kompetenzen einbeziehen. Psychologische Folgen gehören genauso ernst genommen wie technische Fehler.

Ein Markt am Scheideweg

Der Markt für digitale Gesundheitsprodukte wächst weiter. Doch mit der Verbreitung steigt die Verantwortung. Mehr Daten und noch präzisere Sensoren lösen das Grundproblem nicht. Im Gegenteil: Ohne Bewusstsein für die psychologische Wirkung droht Selfcare – Selbstfürsorge – in Selbstüberforderung umzuschlagen.

Die Branche riskiert den Verlust von Glaubwürdigkeit. Wenn Nutzer ihre Wearables weglegen, weil sie sich gestresst fühlen, leidet nicht nur ein Anbieter, sondern das gesamte Ökosystem. Vertrauen ist im Gesundheitsmarkt knapp – und nur schwer zurückzugewinnen.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob Selftracking nützlich ist. Das ist unbestritten. Entscheidend ist, ob die Produkte so gestaltet sind, dass sie Menschen nicht nur Zahlen liefern, sondern sie mental stärken. Nur dann wird aus digitaler Gesundheit mehr als ein weiterer Treiber des Optimierungszwangs.

Niko Hems Niko Hems ist Experte für Longevity und Wachstumsstrategien mit Schwerpunkt auf Präventivmedizin, der gesunden Lebensspanne sowie der Schnittstelle zwischen KI und Gesundheitswesen. Er leitet das Wachstum von Years, einem Berliner Biotech-Startup, und hat einen Hintergrund in Data Science, Wirtschaft und Longevity.

