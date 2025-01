Flashes: Das kann die neue Instagram-Alternative auf Bluesky-Basis

Mit 27,6 Millionen Nutzer:innen hat sich Bluesky zwar zu einer veritablen Anlaufstation für von X (früher: Twitter) enttäuschten Personen entwickelt. Dem Original sowie der Meta-Alternative Threads mit ihren 275 Millionen Nutzer:innen kann Bluesky aber längst noch nicht das Wasser reichen.

Nutzer suchen Alternativen für Meta, X und Tiktok

Die jüngste Ankündigung Mark Zuckerbergs, dass Meta – vorerst in den USA – seine Faktenchecks einstellen will, treibt aber derzeit weitere Nutzer:innen in die offenen Arme von Alternativen wie Mastodon oder Bluesky. Auch das drohende Tiktok-Aus in den USA verleiht der Meta-Konkurrenz Aufschwung.

Eine neue App des Berliner Programmierers Sebastian Vogelsang soll das Bluesky-Netzwerk jetzt auch für jene Nutzer:innen attraktiv machen, die eher auf bild- als auf textlastigen Social-Media-Austausch stehen. Flashes ist eine auf dem von Bluesky genutzten AT-Protokoll basierende Foto-Sharing-App.

Foto-Sharing-App Flashes basiert auf Skeets-Code

Zwar unterstützt Bluesky schon die Integration von Fotos und Videos. Vogelsang hat sich aber vorgenommen, eine in puncto Nutzer:innen-Interface dem Meta-Netzwerk Instagram ähnlichere Anwendung zu schaffen. Bei der Programmierung konnte Vogelsang auf Skeets zurückgreifen, eine ebenfalls von ihm entwickelte App auf Bluesky-Basis.

Flashes könne dazu beitragen, Nutzer:innen zu Bluesky zu bringen, die der Plattform bisher ferngeblieben seien, weil sie sich selbst nicht als „Twitter-Personen“ fühlten, so Vogelsang gegenüber Techcrunch. „Dies könnte ihnen einen Einstiegspunkt in das Netzwerk, ja, in das gesamte Protokoll verschaffen.“

Flashes: Fotos und Videos einbinden

Als Instagram-Klon will der Programmierer die App aber nicht verstanden wissen – allein, weil Flashes nicht dieselbe Fülle an Funktionen anbieten werden. Flashes soll es ermöglichen, in Postings bis zu vier Fotos und Videos von maximal einer Minute Länge einzubinden. So wie es bisher schon auf Bluesky möglich ist.

Die Flashes-Postings werden zudem auf Bluesky zu sehen sein, ebenso wie mögliches Feedback auf Bluesky in der Flashes-App erscheinen soll. Unterstützt werden sollen auch Blueskys direkte Nachrichten.

Darüber hinaus will Vogelsang einige in seiner Skeets-App enthaltene Bezahlfunktionen wie Lesezeichen, Push-Notifications und Ähnliches in Flashes integrieren. So bräuchten Nutzer:innen nicht doppelt zahlen.

Launch wohl in wenigen Wochen

Denn die rund 30.000 Skeets-Nutzer:innen sind die ersten Ansprechpartner:innen, wenn es um Tests und die Bewerbung von Flashes geht. Wie Vogelsang via Bluesky angekündigt hat, sollen ab 20. Januar 2025 erste Betatests starten.

Ein konkretes Launchdatum hat der Programmierer derweil noch nicht genannt. Techcrunch zufolge dürfte das aber nur eine Sache von Wochen sein.

Vogelsang scheint aber mit seinem Latein noch nicht am Ende zu sein. Er plane eine Video-only-App, die er Blue Screen nennen wolle, so der umtriebige Programmierer.

