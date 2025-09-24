Fliegendes Kraftwerk: China präsentiert Prototyp für Windenergie aus der Stratosphäre

An der renommierten Universität Tsinghua im chinesischen Peking haben Ingenieur:innen einen Prototyp vorgestellt, der die Windenergie grundlegend verändern könnte. Es handelt sich um eine fliegende Windkraftanlage mit einer Nennleistung von 1,2 Megawatt, die ohne Turm und Fundament auskommt. Stattdessen soll sie in Höhen von mehreren hundert Metern schweben, um dort Winde zu nutzen, die weitaus stärker und konstanter sind als in Bodennähe.

Wie Golem berichtet, hat die Anlage die beeindruckenden Ausmaße von 60 Metern Länge und 40 Metern Breite. Im Inneren der tragflächenartigen Struktur sind zwölf einzelne Rotoren kreisförmig angebracht, die zusammen die Leistung im Megawattbereich erbringen.

Konstanter Strom aus der Höhe

Die Idee hinter dem Konzept ist nicht neu, aber die Umsetzung in dieser Größenordnung ist ein wichtiger Schritt. Sogenannte Höhenwinde wehen ab etwa 500 Metern über dem Erdboden mit deutlich höheren Geschwindigkeiten und, was noch wichtiger ist, mit großer Beständigkeit. Das könnte eine der größten Herausforderungen der erneuerbaren Energien adressieren: die Volatilität.

Ein Kraftwerk, das nahezu ununterbrochen Strom erzeugt, würde den Bedarf an teuren und ressourcenintensiven Speichersystemen wie Batteriespeichern erheblich reduzieren. Die Energieerzeugung wäre damit weitaus planbarer und zuverlässiger. Die Forscher:innen der Universität Tsinghua wollen genau dieses Potenzial erschließen.

Größer als ein Airbus, doch die Hürden bleiben

Derzeit befindet sich der Prototyp noch in einer frühen Testphase direkt über dem Boden. Hierbei überprüfen die Teams die aerodynamischen Eigenschaften der gewaltigen Struktur, die Stabilität der Hülle und die Funktionsfähigkeit der integrierten Kühlsysteme. Die wirklich entscheidenden Tests in großer Höhe stehen allerdings noch aus.

Und genau hier liegen die größten technischen Herausforderungen. Es ist unklar, wie die Anlage bei starken Winden stabil an einem Ort gehalten werden kann. Zudem muss die erzeugte Energie zur Erde transportiert werden, was extrem lange und gleichzeitig sehr leichte und widerstandsfähige Stromkabel erfordert – eine Gratwanderung für die Materialwissenschaft. Ähnliche Projekte, wie das einst von Google vorangetriebene Projekt Makani, wurden genau wegen solcher ungelöster Hürden eingestellt.

Es bleibt die Frage der Wirtschaftlichkeit. Auch wenn der Verzicht auf ein massives Fundament und einen hunderte Tonnen schweren Stahlturm Kosten spart, ist die Entwicklung und Wartung einer solch komplexen Flugapparatur nicht zu unterschätzen. Erst wenn die Anlage über lange Zeiträume zuverlässig und weitgehend autonom operieren kann, wird sie eine realistische Alternative zu etablierten Systemen. Der chinesische Prototyp ist ein vielversprechender, aber auch noch sehr früher Schritt auf diesem Weg.