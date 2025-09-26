Anzeige
News
Vorbereitung für die Mars-Mission: Warum die Artemis-2-Astronauten zu Versuchspersonen werden

Vier Astronaut:innen fliegen nicht nur zum Mond – sie werden selbst zu Versuchspersonen. NASA will so erstmals seit 50 Jahren neue Daten zu Schlaf, Stress und Gesundheit im All sammeln.

Von Christian Weindl
2 Min.
Vorbereitung für die Mars-Mission: Warum die Artemis-2-Astronauten zu Versuchspersonen werden

Wie wirken sich längere Flüge jenseits des Erdorbits auf den menschlichen Körper aus? Bei der Artemis-2-Mission kann die Forschung dank der vierköpfigen Crew dazu endlich wieder Daten sammeln. (Symbolbild: Dima Zel/Shutterstock)

Die zweite bemannte Mission des Artemis-Programms wird der Wissenschaft nicht nur technische Erkenntnisse liefern. Laut Space.com wollen Forschende auch die Auswirkungen längerer Weltraumflüge auf den menschlichen Organismus untersuchen.

Neben dem Test des Orion-Raumschiffs und des Space Launch Systems (SLS) werden die vier Astronaut:innen selbst zu Proband:innen. Während ihres rund zehntägigen Flugs um den Mond sollen Blut-, Urin- und Speichelproben Aufschluss darüber geben, welchen Einfluss Schlaf, Stress, Immunsystem und Strahlung auf den menschlichen Körper in der Tiefraumumgebung haben.

Damit sammelt NASA erstmals seit Apollo – also seit mehr als 50 Jahren – wieder direkte Gesundheitsdaten jenseits des niedrigen Erdorbits.

Langzeituntersuchung: Medizinische Daten aus dem All

Schon Monate vor dem Start werden deshalb regelmäßig Proben genommen. Während der Mission selbst dokumentiert dann die Crew Veränderungen in Kreislauf, Ernährung, Immunabwehr und Stressniveau.

Nach ihrer Rückkehr überprüft das NASA-Team dieselben Werte erneut. Die Forschenden integrieren die Daten in eine große Vergleichsstudie, um den Einfluss extremer Bedingungen auf den menschlichen Körper besser zu verstehen.

Artemis 2: Schlaf, Stress und Teamleistung werden getestet

Ein zentrales Projekt trägt den Namen ARCHeR (Artemis Research for Crew Health and Readiness). Jede:r Astronaut:in trägt Sensoren am Handgelenk, die Schlaf, Bewegung und Stresslevel messen.

Ziel ist es herauszufinden, wie Isolation, Arbeitsdruck und die beengten Verhältnisse im Orion-Modul die Wachsamkeit und Zusammenarbeit beeinflussen. Die Forschenden vergleichen die Vor- und Nachtests mit den Daten aus dem Flug, um die konkreten Auswirkungen der Mondmission besser einordnen zu können.

Körper im All: Reaktivierung von Viruserkrankungen möglich

Bei den Untersuchungen steht insbesondere auch das Immunsystem im Fokus. Die Crew liefert Speichelproben, die sie auf speziellen Trägerpapieren konserviert – eine energiesparende Lösung, da sich an Bord voraussichtlich keine Kühlung befinden wird.

Nach der Landung analysieren Forschende, ob sich Viren im Körper reaktiviert haben, wie es schon auf der ISS beobachtet wurde. Gerade Stress kann zum Beispiel latente Krankheiten wie Windpocken oder Gürtelrose neu auslösen.

Ergebnisse der medizinischen Tests: Vorbereitung auf lange Flüge ins All

Die Erkenntnisse aus den Untersuchungen der Artemis-Astronaut:innen laufen bereits als Vorbereitung für künftige Langzeitmissionen – etwa zum Mars. Praktische Erfahrungen mit den Auswirkungen längerer Weltraumflüge jenseits des Orbits auf den menschlichen Körper sind bisher begrenzt. Um Reisen in die Tiefen des Weltalls sicherer zu machen, ist es dringend notwendig, zu verstehen, welche medizinischen Risiken damit verbunden sind.

Die Artemis-2-Mission wird voraussichtlich zwischen Februar und April 2026 starten. Die Crew besteht aus den Missionsspezialisten Christina Koch und Jeremy Hansen, sowie dem Piloten Victor Glover und Kommandant Reid Wiseman.

