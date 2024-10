News

Traum von Flugtaxis vor dem Aus: Lilium bittet Bayern und Bund um 100 Millionen Euro – doch es gibt Gegenwind

Das bayrische Startup Lilium will eigentlich Flugtaxis salonfähig machen. Jetzt droht dem Unternehmen allerdings die Pleite. Die horrenden Verluste könnten durch ein Darlehen in Höhe von 100 Millionen Euro abgefedert werden. Doch noch fehlt es Lilium an Unterstützer:innen.