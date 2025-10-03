Forbes enthüllt: So viel Geld haben die Trumps mit Kryptowährungen verdient

In der Vergangenheit gab es immer wieder einmal Vorwürfe, dass US-Präsidenten oder Familienmitglieder das höchste Regierungsamt des Landes finanziell ausgenutzt hätten – etwa bei Jimmy Carter, Richard Nixon oder Joe Biden. Noch keine Familie an der Spitze der USA dürfte sich aber dermaßen ungeniert bereichern wie die Trumps.

Trump macht als Präsident Milliarden

Oder wie das Forbes-Magazin schreibt: „Donald Trump führt die lukrativste Präsidentschaft in der US-amerikanischen Geschichte“. Allein in den vergangenen Monaten habe Trump seinem Vermögen mehrere Milliarden US-Dollar hinzugefügt, größtenteils dank der Erlöse aus Kryptowährungen.

Damit ist Trump in der Forbes-Liste der 400 reichsten US-Amerikaner:innen um 118 Plätze auf den 201. Platz vorgerückt. Donald Trumps Nettovermögen gibt das Magazin jetzt mit 7,3 Milliarden Dollar an. Insgesamt kommt die Trump-Familie, inklusive des Schwiegersohns Jared Kushner, demnach auf ein Vermögen von rund zehn Milliarden Dollar.

Zwei Milliarden Dollar aus Krypto-Geschäften

Im Vergleich zum Vorjahr soll Trumps Vermögen um satte drei Milliarden Dollar oder 70 Prozent angewachsen sein. Zwei Milliarden Dollar sollen allein aus Geschäften mit Kryptowährungen kommen – je zur Hälfte aus dem Trump-Memecoin und seinen Anteilen an der Kryptofirma World Liberty Financial.

Mit noch größeren Gewinnsprüngen stiegen die Vermögen von Trumps Söhnen an. Eric Trump etwa soll jetzt rund 750 Millionen Dollar wert sein – nach 40 Millionen Dollar im Vorjahr. Sein Vermögen stammt zu großen Teilen aus dem von ihm mitgegründeten Krypto-Mining-Unternehmen American Bitcoin sowie World Liberty Financial.

19-jähriger Barron Trump ist Krypto-Millionär

Ähnlich gestaltet sich das Ganze bei Donald Trump Junior, dem ein Vermögen von 500 Millionen Dollar zugerechnet wird – eine Verzehnfachung gegenüber 2024. Sogar der erst 19-jährige Barron Trump kommt dank World Liberty Financial auf ein Vermögen von 150 Millionen Dollar.

Allerdings soll Barron Trump schon lange vor seinem Vater lukrative Krypto-Geschäfte gemacht haben. Auf seinen Wallets sollen 2,3 Milliarden Token lagern, die Forbes aber großteils nicht in sein Vermögen hinein gerechnet hat, weil er sie noch nicht verkaufen kann. Sollten die Preise stabil bleiben, wären diese Token gut eine halbe Milliarde Dollar wert.

Melania Trump: Reich mit eigenem Memecoin

Trumps Ehefrau Melania soll derweil „nur“ über gut 20 Millionen Dollar verfügen, die sie unter anderem mit Büchern, Reden und einer Dokumentation verdient hat. Einige Millionen stammen aber ganz in Trump-Manier aus den Erlösen eines eigenen Memecoins, dessen Marktwert allerdings auf unter 200 Millionen Dollar eingebrochen ist.