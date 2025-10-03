Feuersturm im Supercomputer: So haben Forschende erstmals ein wetterbildendes Inferno digital simuliert

Manche Feuer wüten so extrem, dass sie ihr eigenes Wetter erzeugen. (Foto: Toa55 / Shutterstock)

Einem Team von Wissenschaftler:innen aus den USA ist es erstmals gelungen, einen der extremsten Auswüchse von Waldbränden erfolgreich in einem globalen Klimamodell zu simulieren. Es geht um sogenannte Pyrocumulonimbus-Wolken (pyroCb), massive Gewitterstürme, die direkt aus der unbändigen Energie eines Feuers entstehen.

Anzeige Anzeige

Als Vorlage für ihre Simulation diente das „Creek Fire“, das im September 2020 im US-Bundesstaat Kalifornien wütete und eine der größten in den USA beobachteten pyroCb-Wolken erzeugte. Die Ergebnisse ihrer Arbeit haben die Forscher:innen im Fachjournal Geophysical Research Letters veröffentlicht.

Nicht die Hitze allein, die Feuchtigkeit ist entscheidend

Bisherige Modelle scheiterten an der Komplexität dieser Feuer-Gewitter. Das Team um den Wissenschaftler Ziming Ke vom Desert Research Institute in Reno im US-Bundesstaat Nevada fand heraus, woran das lag.

Anzeige Anzeige

Ihre Simulationen im „Energy Exascale Earth System Model“ (E3SM), einem der weltweit leistungsfähigsten Klimamodelle, zeigten: Die extreme Hitze des Feuers allein reicht nicht aus, um den explosiven Sturm zu entfachen. Der entscheidende Mechanismus ist der vertikale Transport von Wasserdampf. Das Feuer wirkt wie ein gigantischer Schornstein, der bodennahe, feuchte Luft ansaugt und kilometerhoch in die Atmosphäre schießt. Erst die dort freigesetzte Kondensationsenergie liefert den Treibstoff für das Gewitter.

Globale Klimarelevanz statt lokales Phänomen

„Diese Arbeit ist ein erstmaliger Durchbruch in der Modellierung von Erdsystemen“, erklärt Ziming Ke in einer Mitteilung des Desert Research Institute. Der Erfolg der Simulation ist mehr als nur eine akademische Leistung.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

PyroCb-Wolken katapultieren Rauch, Asche und Aerosole bis in die Stratosphäre, eine Schicht der Atmosphäre, die sonst nur bei starken Vulkanausbrüchen erreicht wird. Dort können die Partikel monatelang verbleiben und das globale Klima beeinflussen, indem sie die Strahlungsbilanz der Erde verändern oder die Ozonchemie stören. Da die Häufigkeit extremer Waldbrände weltweit zunimmt, wird das Verständnis dieser Prozesse für präzise Klimaprognosen unerlässlich.

Das Forschungsteam, an dem auch Wissenschaftler:innen des Lawrence Livermore National Laboratory im kalifornischen Livermore und des Pacific Northwest National Laboratory in Richland, Washington, beteiligt waren, validierte sein Modell erfolgreich an einem weiteren Ereignis, dem „Dixie Fire“ von 2021.

Anzeige Anzeige

Die Simulation ist erst der Anfang

Trotz des Durchbruchs bleiben Herausforderungen bestehen. Die Forscher:innen weisen selbst darauf hin, dass die Genauigkeit der Feuerdaten unter dichten Rauchwolken leiden kann, was die Intensität des simulierten Feuers an Folgetagen potenziell abschwächt.

Auch die Verteilung der Aerosole in der Rauchfahne ist im Modell noch vereinfacht dargestellt. Zukünftige Arbeiten müssen diese Prozesse weiter verfeinern, um die komplexen Wechselwirkungen zwischen Aerosolen, Wolken und Strahlung noch genauer abzubilden. Die nun geschaffene Grundlage ermöglicht aber erstmals, die globalen Auswirkungen dieser extremen Feuerereignisse systematisch zu untersuchen.