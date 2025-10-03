Anzeige
News
Feuersturm im Supercomputer: So haben Forschende erstmals ein wetterbildendes Inferno digital simuliert

Stellt euch ein Feuer vor, das so gewaltig ist, dass es Blitze schleudert. Forschende haben dieses extreme Phänomen nun erstmals in einem Klimamodell eingefangen – und einen entscheidenden Faktor entdeckt.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Manche Feuer wüten so extrem, dass sie ihr eigenes Wetter erzeugen. (Foto: Toa55 / Shutterstock)

Einem Team von Wissenschaftler:innen aus den USA ist es erstmals gelungen, einen der extremsten Auswüchse von Waldbränden erfolgreich in einem globalen Klimamodell zu simulieren. Es geht um sogenannte Pyrocumulonimbus-Wolken (pyroCb), massive Gewitterstürme, die direkt aus der unbändigen Energie eines Feuers entstehen.

Als Vorlage für ihre Simulation diente das „Creek Fire“, das im September 2020 im US-Bundesstaat Kalifornien wütete und eine der größten in den USA beobachteten pyroCb-Wolken erzeugte. Die Ergebnisse ihrer Arbeit haben die Forscher:innen im Fachjournal Geophysical Research Letters veröffentlicht.

Nicht die Hitze allein, die Feuchtigkeit ist entscheidend

Bisherige Modelle scheiterten an der Komplexität dieser Feuer-Gewitter. Das Team um den Wissenschaftler Ziming Ke vom Desert Research Institute in Reno im US-Bundesstaat Nevada fand heraus, woran das lag.

Ihre Simulationen im „Energy Exascale Earth System Model“ (E3SM), einem der weltweit leistungsfähigsten Klimamodelle, zeigten: Die extreme Hitze des Feuers allein reicht nicht aus, um den explosiven Sturm zu entfachen. Der entscheidende Mechanismus ist der vertikale Transport von Wasserdampf. Das Feuer wirkt wie ein gigantischer Schornstein, der bodennahe, feuchte Luft ansaugt und kilometerhoch in die Atmosphäre schießt. Erst die dort freigesetzte Kondensationsenergie liefert den Treibstoff für das Gewitter.

Globale Klimarelevanz statt lokales Phänomen

„Diese Arbeit ist ein erstmaliger Durchbruch in der Modellierung von Erdsystemen“, erklärt Ziming Ke in einer Mitteilung des Desert Research Institute. Der Erfolg der Simulation ist mehr als nur eine akademische Leistung.

PyroCb-Wolken katapultieren Rauch, Asche und Aerosole bis in die Stratosphäre, eine Schicht der Atmosphäre, die sonst nur bei starken Vulkanausbrüchen erreicht wird. Dort können die Partikel monatelang verbleiben und das globale Klima beeinflussen, indem sie die Strahlungsbilanz der Erde verändern oder die Ozonchemie stören. Da die Häufigkeit extremer Waldbrände weltweit zunimmt, wird das Verständnis dieser Prozesse für präzise Klimaprognosen unerlässlich.

Das Forschungsteam, an dem auch Wissenschaftler:innen des Lawrence Livermore National Laboratory im kalifornischen Livermore und des Pacific Northwest National Laboratory in Richland, Washington, beteiligt waren, validierte sein Modell erfolgreich an einem weiteren Ereignis, dem „Dixie Fire“ von 2021.

Die Simulation ist erst der Anfang

Trotz des Durchbruchs bleiben Herausforderungen bestehen. Die Forscher:innen weisen selbst darauf hin, dass die Genauigkeit der Feuerdaten unter dichten Rauchwolken leiden kann, was die Intensität des simulierten Feuers an Folgetagen potenziell abschwächt.

Auch die Verteilung der Aerosole in der Rauchfahne ist im Modell noch vereinfacht dargestellt. Zukünftige Arbeiten müssen diese Prozesse weiter verfeinern, um die komplexen Wechselwirkungen zwischen Aerosolen, Wolken und Strahlung noch genauer abzubilden. Die nun geschaffene Grundlage ermöglicht aber erstmals, die globalen Auswirkungen dieser extremen Feuerereignisse systematisch zu untersuchen.

