Deutsche dabei: SpaceX-Mission bringt Menschen in bisher noch nie betretenen Orbit

In wenigen Tagen startet eine private SpaceX-Mission, die es in sich hat: Sie soll vier Astronaut:innen in einen bisher noch nie betretenen Orbit bringen – und unter den vieren ist auch eine Deutsche.

2 Frauen unter der 4-köpfigen Besatzung

Die Mission namens Fram2 soll am 31. März starten und in eine Umlaufbahn vordringen, die noch nie zuvor von einer bemannten Raummission erreicht wurde: Sie wird die Polarregionen unserer Erde in einer Höhe von etwa 425 bis 450 Kilometern über dem Boden überfliegen.

Eine vierköpfige Besatzung wird an Bord einer SpaceX-Falcon 9-Rakete vom Kennedy Space Center in Florida abheben. Chun Wang, Gründer der Bitcoin-Mining-Unternehmen F2pool und Stakefish, leitet Fram2. Dazu kommen die norwegische Kamerafrau Jannicke Mikkelsen, der australische Polarforscher Eric Philips und die deutsche Robotik- und Polarforscherin Rabea Rogge. Die privaten Astronaut:innen sind allesamt Weltraumneulinge.

Rogge würde deutsche Raumfahrtgeschichte schreiben

Rogge wäre die erste deutsche Frau im All – und nach zwölf Männern die dreizehnte deutsche Astronaut:in insgesamt, berichtet der MDR. Sie ist als wissenschaftliche Leiterin des Flugs eingeplant, der vom chinesisch-maltesischen Krypto-Unternehmer Chun Wang bezahlt und geleitet wird. Die 28-Jährige soll unter anderem ein mysteriöses Himmelsleuchten in den Polarregionen untersuchen.

„Diese neue Flugbahn wird neue Möglichkeiten für die bemannte Raumfahrt eröffnen und ein tieferes Verständnis unseres Planeten und seiner Polarregionen ermöglichen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Fram2. „Mit Ausnahme der Apollo-Mondmissionen waren Nord- und Südpol für andere Astronauten im Orbit, einschließlich derer an Bord der Internationalen Raumstation, bisher nicht vollständig sichtbar.“

22 wissenschaftliche Experimente in maximal 5 Tagen

Die Mission soll drei bis fünf Tage dauern und insgesamt 22 wissenschaftliche Experimente umfassen, bei denen die Gesundheit der Menschen im All im Mittelpunkt steht. Ein Experiment beinhaltet die Pilzzucht im Weltraum. Es sollen Austernpilze in der Schwerelosigkeit gezüchtet werden, um zukünftige bemannte Missionen zum Mond und Mars mit Nährstoffen zu versorgen, berichtete The Guardian.

Laut Gizmodo birgt Fram2 auch Risiken, denn polare Umlaufbahnen werden üblicherweise von Erdbeobachtungssatelliten und Aufklärungsmissionen genutzt. Flüge durch die Polarregion werden laut Nasa im Weltraum generell vermieden, da die Strahlenbelastung höher ist als üblich.

