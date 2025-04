6 Frauen schreiben Geschichte: Blue Origin schickt erstmals rein weibliche Crew ins All

Das US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin aus Kent im US-Bundesstaat Washington hat am 14. April einen historischen Meilenstein gesetzt. Mit der Mission NS-31 startete erstmals eine ausschließlich weibliche Crew von sechs Personen ins All. An Bord der New-Shepard-Rakete befanden sich hochkarätige Passagierinnen.

Zu den bekanntesten Namen zählten die weltweit erfolgreiche Pop-Sängerin Katy Perry und die US-Fernsehmoderatorin Gayle King. Der Start erfolgte vom Weltraumbahnhof des Unternehmens in der Region West Texas im gleichnamigen US-Bundesstaat.

Einzigartige Besatzung hebt ab

Dieser Flug markiert die erste rein weibliche Gruppenmission in der Geschichte der bemannten Raumfahrt. Zwar flog die sowjetische Kosmonautin Valentina Tereschkowa bereits 1963 als erste Frau ins All – jedoch allein.

Die NS-31-Mission wurde von Lauren Sánchez initiiert und organisiert. Sánchez, die selbst Teil der Crew war, ist Journalistin und Unternehmerin und zudem die Verlobte des Blue-Origin- und Amazon-Gründers Jeff Bezos.

Komplettiert wurde das Team durch Aisha Bowe, Gründerin eines Technologieunternehmens und ehemalige Nasa-Ingenieurin, die Filmemacherin Kerianne Flynn sowie Amanda Nguyen, eine Bioastronautik-Forscherin und bekannte Aktivistin.

Für Nguyen war es zudem ein persönlicher Triumph: Sie war die erste vietnamesische Frau im Weltraum.

Kurzer Trip an den Rand des Alls

Die Mission führte die sechs Frauen auf einen suborbitalen Flug. Dabei überquerten sie die Kármán-Linie in 100 Kilometern Höhe, die weithin als Grenze zum Weltraum anerkannt wird.

Die Passagierinnen erlebten für einige Minuten die Schwerelosigkeit und konnten den Blick auf die Erde genießen. Der gesamte Flug, vom Start bis zur Landung der Raumkapsel mithilfe von Fallschirmen in der Wüste von Texas, dauerte nur etwa zehneinhalb Minuten. Auch die Trägerrakete landete selbstständig und sicher zur Wiederverwendung.

Symbolisch nahm Katy Perry eine Gänseblume für ihre vier Jahre alte Tochter mit auf die Reise. Die Crew zeigte sich nach der erfolgreichen Landung überwältigt und begeistert von dem kurzen, aber eindrücklichen Erlebnis am Rande des Weltraums.

16 atemberaubende Bilder der Erde aus dem Weltall

